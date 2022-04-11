Как известно, через четыре года после срочной службы Евгения мобилизовали в АТО в 2014-м. Он состоял в составе 20-го батальона (93 бригада). Но из-за сложного ранения в августе того года в бою под Марьинкой ему пришлось поставить титановую пластину в голову, из-за чего он теперь называется "Титановый Джексон".

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У Терехова также были сложные осколочные ранения, часть которых до сих пор остается в теле мужчины. Сейчас он продолжает службу в украинской армии в Киеве, однако, как ветеран АТО из-за состояния здоровья.

Из моего тела уже вытащили 80 осколков, а 24 до сих пор в нем. Ну, я там (в батальоне ветеранов – Showbiz 24), потому что есть проверенные люди, прикрывающие спину, которым ты можешь доверить свою жизнь. Меня комиссовали по состоянию здоровья из-за пластины в голове, имею инвалидность третьей группы. Но навыки "никогда не пропьешь", потому оружие в руках держу,

– сказал Евгений.



Евгений Терехов в составе батальона ветеранов / Фото из фейсбука мужчины

Что касается задач, которые выполняет он и его собратья, то он назвал следующее:

"Помогаем патрульной полиции, людям, военным. Все боевые и все знают цену. Цену страны. Потому что когда ты необстрелянный, молодой – ты не знаешь, что происходит и куда бежать. А здесь все знают свою четкую позицию. Хотя он сегодня вспомогательный батальон, но в любую секунду, если правильно построена операция, мы готовы двигаться дальше", – отметил муж Карпы.

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