Еще 23 февраля у представителей медиа и культуры были грандиозные планы на будущее и карьеру, но в ночь на 24-е – все изменилось. Большая часть украинских звезд сразу вступила в ряды территориальных оборон, другие – стали волонтерамы, еще другие – создали немало благотворительных проектов и помогают переселенцам и беженцам в безопасных регионах.

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С началом русского вторжения на лице каждого из украинцев появились дополнительные морщинки, а на голове добавилось несколько седых волос. Однако у народа сейчас "пошрамованы" не только лица, но и души. Впрочем, украинцы продолжают верить в лучшее и бороться с врагом любым способом. Как знаменитости каждый день приближают нашу победу – читайте дальше.

Владимир Зеленский

Бывший комик и актер, а уже почти три года – Президент Украины Владимир Зеленский изменился "на лице" больше всего. В сети появилось немало фотосравнений Владимира, где он улыбается 23 февраля в канун войны, и с каким пронзительным и подавленным взглядом ходит по разрушенной оккупантами Буче 4 апреля.



Владимир Зеленский 23 февраля и 4 апреля / Фото из Офиса Президента, коллаж Showbiz 24

За месяц войны на плечи президента выпало больше всего испытаний за всю историю независимости страны. Постоянные обращения к людям, СМИ, ведение переговоров с международным сообществом и политиками, решение сложных решений и сотни других задач, которые приходится делать в это сложное время, не могли не отразиться на Зеленском. Однако глава государства достойно продолжает защищать Украину и вести ее к вожделенной победе.

Маша Ефросинина

Украинская телеведущая и почетный Посол Фонда ООН по народонаселению первые недели войны находилась в киевском регионе, однако с нарастанием военного сопротивления женщина переехала во Львов ради безопасности. Кроме того, она постоянно публикует в сети важные месседжи для украинцев, в первые недели вторжения Маша пыталась достучаться до россиян и белорусов, чтобы опомнились.

В скорем времени женщина начала посещать гуманитарные центры во Львове, общаться с семьями переселенцев, а также ездила в Варшаву на масштабный телемарафон #Save Ukraine, который транслировали в десятках стран мира. Сейчас женщина продолжает жить в Украине.



Маша Ефросинина 23 февраля и 2 апреля / Фото из инстаграмма Маши, коллаж Showbiz 24

Тарас Тополя, "Антитела"

Фронтмен музыкальной группы "Антитела" Тарас Тополя еще задолго до вторжения России подписал контракт на вступление в территориальную оборону Киева. Мужчина сразу был решительно настроен защищать страну и столицу. После наступления он отправил свою жену Alyosha и троих детей на запад Украины, впоследствии улетевших в США, а сам остался в Украине. Кроме военного дела, мужчина защищает страну на "медиафронте" – он регулярно дает интервью для зарубежных СМИ, чтобы с первых уст и места событий рассказывать миру о ситуации на фронте.



Тарас Тополя 21 февраля и 22 марта / Фото из инстаграмма Тараса, коллаж Showbiz 24

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Екатерина Осадчая

Украинская телеведущая, звезда шоу "Светская жизнь" и мать троих детей с первых дней российского вторжения вела активную информационную борьбу в Украине. Она обращалась к россиянам, русским звездам или тем, что из Украины, но умалчивают войну на России. Пока неизвестно, где сейчас находится ее семья и она, однако ее помощь стала неоценимой – ведущая запустила телеграмм-канал "Поиск пропавших", где тысячи людей могут найти своих родных, потерявшихся или бесследно пропавших во время войны.



Екатерина Осадчая 23 февраля и 24 марта / Фото из инстаграмма Екатерины, коллаж Showbiz 24

Дмитрий Дикусар

Украинский хореограф и танцор Дмитрий Дикусар на третий день российского вторжения добровольно пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Мужчина немедленно отправился на фронт, в наиболее горячую точку Украины – на Луганщину. Дмитрий редко публикует фото в инстаграмме, однако перейти из танцевальных туфель в военную форму – это стало невероятной неожиданностью для всех украинцев. Такой поступок не может не заслуживать уважения.



Дмитрий Дикусар 4 февраля и 22 марта / Фото из инстаграмма Дмитрия, коллаж Showbiz 24

Илона Гвоздева

Украинская танцовщица и мать двоих детей первые недели войны находилась в Украине в Винницкой области. Однако горькая весть заставила ее покинуть страну – ее дом в Киеве полностью уничтожили окупанты. Оставшись без крыши , женщина с мамой и детьми несколько суток добиралась в Закарпатье, а оттуда – уехала в Рим, где ее приняла доброжелательная семья. Сейчас женщина дистанционно преподает в Киевском национальном университете культуры и искусств и пытается построить жизнь "с нуля", пока в родной стране идет война. Также она помогает со сбором гуманитарной помощи в Италии для украинцев. Илона Гвоздева признается, что ей очень тяжело находиться в разлуке с мужем на чужбине.



Илона Гвоздева 14 февраля и 28 марта / Фото из инстаграмма Илоны, коллаж Showbiz 24

Андрей Хливнюк

Лидер группы "Бумбокс" всегда был проукраински настроен, поэтому с первых дней вторжения России вступил в ряды территориальной обороны столицы. Вместе с Тарасом Тополеем, Ахтемом Сеитаблаевым и другими коллегами он до сих пор оберегает Киев. Однако пару недель назад мужчина едва не погиб – он попал под минометный обстрел окупантов и получил ранения. К счастью, он "быстро встал на ноги" и уже снова – в рядах защитников. В частности, ему удалось поднять дух украинцев, выпустив в первые дни наступления невероятную аранжировку украинской народной песни "Ой, у лузі червона калина", которая стала настоящим хитом в Украине и мире.



Андрей Хливнюк 1 февраля и 3 апреля / Фото из инстаграмма "Бумбокса", коллаж Showbiz 24

Джамала

Украинская звезда Евровидения-2016 проводит едва ли не самую большую культурную миссию за рубежом с начала российского вторжения. В первую неделю войны Джамала с двумя детьми выехала из Украины, пересек границу Румынии, оставила детей в Турции, и сама начала ездить по Европе. Женщина уже дала десятки интервью иностранным СМИ и много выступлений, собрав десятки миллионов гривен на нужды Украины. За последние недели она выступала в Германии, Румынии, Великобритании, Литве, где всегда выходила на сцену с украинским флагом. Ее хит "1944" раздался на многих концертных площадках, а о войне в Украине уже услышали миллионы людей.



Джамала 22 февраля и 18 марта / Фото из инстаграмма Джамалы, коллаж Showbiz 24

МЕЛОВИН

Молодой украинский исполнитель "Мел" всегда отличался эпатажностью. Но с приходом войны он не только сменил имидж, но и направление работы – мужчина полностью ушел в волонтерство. MELOVIN переехал во Львов, где собирает волонтерскую помощь для военных и переселенцев. Также он выступает перед семьями и детьми, выехавшими из опасных территорий, дает бесплатные концерты в разных центрах помощи и на вокзале. В частности, продолжает заниматься творчеством и выпускать мотивационные хиты.



MELOVIN с Лизой Русиной до войн ы и певец 25 марта / Фото из соцсетей, коллаж Showbiz 24

Леся Никитюк

Украинская телеведущая и инстаграм-блогерша Леся до войны одевала лучшие брендовые вещи и ездила по самым изысканным курортам. Но с наступлением России она не уехала за границу, а перебралась из Киева в родной Хмельницкий, откуда постоянно волонтерит. 34-летняя женщина ежедневно собирает помощь военным и гражданским, общается с горожанами и поднимает боевой дух в соцсетях.



Леся Никитюк 17 февраля и 8 марта / Фото из инстаграмма Леси, коллаж Showbiz 24