Тарас нашел несколько минут свободного времени, чтобы рассказать читателям 24 канала наиболее актуальное с работы в территориальной обороне украинской столицы. Рассказ смотрите и читайте дальше в рамках проекта "Интервью24".

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Интервью с Тарасом Тополей в видеоформате

Ситуация в терробороне

Как изменилась ситуация в терробороне Киева с первого дня войны и по сей день?

Ситуация в территориальной обороне Киева изменилась коренным образом, улучшилась. Появились четкая коммуникация, координация совместных действий, улучшилось обеспечение. Этому способствовала поддержка и помощь волонтеров. Подразделения территориальной обороны осуществляют операции в коммуникации друг с другом, оказывают поддержку. Сам город значительно подкрепился.

Если в начале войны Киев был городом, который превращался в крепость, то сейчас это уже крепость, умноженная на 2. Киев взять нереально. Особенно теми силами, которые есть у орков. И это благодаря тому, что тысячи гражданских людей взяли оружие в руки и вступили в ряды территориальной обороны. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине! Победим!

Какое настроение сейчас в терробороне?

Настроение в терробороне – бодрое. Несмотря на существующие потери, все знают, что победа будет за Украиной! Просто нужно время, выдержка, координация и вера. Вера делает все.



Группа "Антитела" в терробороне Киева / Фото из инстаграмма группы

О сотрудничестве со звездными коллегами на фронте

Попадаете ли на дежурство со звездными коллегами, которые тоже стали на защиту столицы ?

Вместе со мной служат музыканты из группы "Тень Солнца", Виталий Кириченко из "Нумер 482". Знаю, что в соседнем подразделении территориальной обороны есть Андрей Хливнюк.

Обратите внимание Сегодня мы сменили свои музыкальные инструменты на оружие, – заявление группы "Антитела"

В конце концов, неважно, несешь ли ты службу в территориальной обороне, волонтеришь ли, поддерживаешь ли моральный дух песнями, стихами, рисунками. Каждый, кто что-то делает для победы в стране – герой.

Задача "Антител" в защите столицы

По какому графику живете, как восстанавливаетесь после дежурств?

У группы "Антитела" нет графика, потому что наша задача – эвакуировать раненых и оказывать первую медицинскую помощь, транспортировать их в операционную. Это нон-стоп, 24/7, без вариантов.



Группа "Антитела" в терробороне Киева / Фото из инстаграмма группы

Обращение к украинцам

Что хотите сказать украинцам?

Я хочу обратиться во все города, которые не оккупированы, а их, к счастью, подавляющее большинство. Ко всем гражданам, которые живы и здоровы. Даже если вы сбежали из своих домов или если вы дома, выходите на работу, начинайте работать, занимайтесь деятельностью, какими-то рутинными делами. Это помогает.

Сейчас, во время войны, для Украины очень важно запустить экономику. Это будет ваш вклад, поддержка и помощь. Тем более, учитывая, что президент принял закон, позволяющий очень легким способом начать экономическую деятельность, начать или продолжить предпринимательскую деятельность и т.д. Держимся вместе! Каждый на своем месте будем работать ради нашей общей победы! Слава Украине!