Оккупанты продолжают обстрелы украинских городов, гражданского населения. Они беспощадно убивают женщин, детей. Тероборона и ВСУ пытаются сделать все возможное, чтобы спасти жителей. К ним присоединился участник дуэта TamerlanAlena, сообщает 24 канал.

Важно Будут защищать Украину: какие знаменитости меняют инструменты на оружие

Тамерлан из TamerlanAlena защищает Украину

Уже больше недели Тамерлан вместе с военными и территориальной обороной находится в самых горячих точках Киевской области. Они отражают военную колонну кафиров и помогают с эвакуацией населения.

Также артист организует гуманитарную помощь, которая в горячих точках очень важна и необходима для жизни в тех населенных пунктах, откуда эвакуация не возможна. Так Тамерлан помог жителям села Белгородка. А вместе с сетью супермаркетов Novus запустил помощь в Киеве.

Мы держим строй. Отбиваемся! Я со своими братьями и сестрами на своей земле, с родной Украиной. Победа обязательно за нами, ведь за нами правда,

– прокомментировал музыкант.

Тамерлан из TamerlanAlena на защите Украины / Фото прессслужбы

7 марта стало известно, что к терробороне присоединился и ведущий Владимир Остапчук. Он вместе с женой уехал из Киева, поэтому, скорее всего, присоединился к подразделению в другом городе.