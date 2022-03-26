42-летний музыкант сообщил, что теперь "трехсотый". Его ранили российские оккупанты.

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Минометный огонь и счастлив 300. Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы воюете, идиоты,

– резко высказался лидер "Бумбокса".

Так, на месте обстрела музыканту оказали первую медицинскую помощь – наложили повязку на рану на лице. Судя по фото, впоследствии его доставили в больницу, но духом он не падает, даже улыбается.

"К сожалению, наша колонна потеряла два пикапа, но верю, что наши волонтеры с этим справятся", – сообщил Андрей Хливнюк. Похоже, все бойцы уцелели , "двухсотых" среди них нет.

Фото раненого Андрея Хливнюка

Андрей Хливнюк из "Бумбокса" после минометного обстрела оккупантов/ Фото из инстаграма певца

Андрей Хливнюк из "Бумбокса" после минометного обстрела оккупантов / Фото из инстаграма певца

Андрей Хливнюк из "Бумбокса" после минометного обстрела оккупантов / Фото из инстаграма певца

Напомним, ранее Андрей Хливнюк рассказывал, что его взяли в состав оперативной группы по ветеранам войны, усиливающей патрульную полицию столицы. Подразделение певца спит очередями по часам.

Кто из звездных защитников уже был под обстрелом