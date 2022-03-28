24-летний музыкант и исполнитель, как и многие другие украинские музыканты, не стал в стороне ужасной войны, которая пришла в Украину. Так, с 26 февраля Миша вместе со своими друзьями и коллегами вошел в ряды ТрО и в составе спецподразделения ВСУ участвует в боях в Киевской области.

К слову Луна мы единственные и несгибаемые, – группа "Антитела" показала новое фото с терробороны



Михаил Панчишин находится в ТрО / Фото с инстаграммы исполнителя

Эта война коснулась нас еще 8 лет назад. И если тогда мой брат Петр защищал нас на востоке, то сейчас и я тоже принял решение заменить микрофон на автомат на это непростое время войны. Это наш дом, это наши семьи, это наша жизнь, которую мы обязательно отстоим!

– рассказывает Миша Панчишин.