С начала полномасштабной войны многие артисты сменили музыкальные инструменты на оружие. Даже те, кто с 2014 года продолжал гастролировать по России, сейчас выступают против страны-террористки.

Обратите внимание Макс Барских жестко ответил на русский фейк, что он "в плену своих же нацистов"

Макс Барских побывал на учениях на полигоне

Пока неизвестно, куда именно присоединился Макс Барских – в ТрО или ВСУ. Исполнитель опубликовал на личной странице в инстаграмме новое фото в военной форме и оружием в руках. В подписи к снимку артист отметил, что был на полигоне, где ознакомился с оружием.



Макс Барских на полигоне / Фото с инстаграмма певца

В комментариях поклонники поддерживают решение Барских защищать Украину вместе с тысячами других мужчин.

"Я восхищусь вами! Все, кто нас защищает, – вы просто невероятны! Лучшие мужчины в мире! Спасибо!"

"Молимся за тебя всей Украиной! Ты приятно поражаешь!"

"Это действительно мужественный поступок! Поддерживаю! Держитесь!"

"Максе, береги себя, пожалуйста! Ты настоящий герой! Слава Украине!"

"Максе, береги себя! Талантливые люди нужны Украине!"

Звезды в терробороне и ВСУ