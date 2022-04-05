С начала полномасштабной войны многие артисты сменили музыкальные инструменты на оружие. Даже те, кто с 2014 года продолжал гастролировать по России, сейчас выступают против страны-террористки.
Обратите внимание Макс Барских жестко ответил на русский фейк, что он "в плену своих же нацистов"
Макс Барских побывал на учениях на полигоне
Пока неизвестно, куда именно присоединился Макс Барских – в ТрО или ВСУ. Исполнитель опубликовал на личной странице в инстаграмме новое фото в военной форме и оружием в руках. В подписи к снимку артист отметил, что был на полигоне, где ознакомился с оружием.
Макс Барских на полигоне / Фото с инстаграмма певца
В комментариях поклонники поддерживают решение Барских защищать Украину вместе с тысячами других мужчин.
- "Я восхищусь вами! Все, кто нас защищает, – вы просто невероятны! Лучшие мужчины в мире! Спасибо!"
- "Молимся за тебя всей Украиной! Ты приятно поражаешь!"
- "Это действительно мужественный поступок! Поддерживаю! Держитесь!"
- "Максе, береги себя, пожалуйста! Ты настоящий герой! Слава Украине!"
- "Максе, береги себя! Талантливые люди нужны Украине!"
Звезды в терробороне и ВСУ
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