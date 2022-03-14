Из-за авиаудара все вокруг палаточного городка загорелось, но, как видно из фото, под утро масштабный пожар удалось ликвидировать. Дмитрий Дикусар остался в живых. Есть ли потери среди собратьев танцовщик не рассказал, но показал, что украинский сине-желтый флаг выдержал нашествие оккупантов.

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Дмитрий Дикусар об обстреле баллистическими ракетами

Вчера мы пережили авиаудар баллистических ракет. Благодаря Богу, профессионализму наших командиров и слаженной работе каждого солдата, почти всем удалось выбраться из этого пекла,

– рассказал уцелевший Дмитрий Дикусар.

Он признался, что русским оккупантам не удалось ни уничтожить, ни испугать его батальон. К счастью, солдаты быстро передислоцировались.

"Единственное, чего они добились, – готовых брать в плен эти "мы не знали, ехали на учение" стало значительно меньше. Слава ВСУ! Слава нации", – заявил Дмитрий Дикусар.

Дмитрий Дикусар под обстрелами российских оккупантов: фото и видео

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Напомним, Дмитрий Дикусар довольно редко выходит на связь из-за службы в ВСУ. В последний раз он публиковал видео 7 дней назад – в форме и с улыбкой, чтобы показать фанам и друзьям, что с ним все хорошо, а его боевой дух не скосить.

Полный текст публикации Дмитрия Дикусара:

Вчера мы пережили авиаудар баллистических ракет. Благодаря Богу, профессионализму наших командиров и слаженной работе каждого солдата, почти всем удалось выбраться из этого пекла и быстро передислоцироваться.

Поэтому, если у этих выбл*дков было желание уничтожить или напугать нас, то они сильно ошиблись! Единственное, чего они добились, – готовых брать в плен эти "мы не знали, ехали на учение" стало значительно меньше. Слава ВСУ! Слава нации!

P.S. Наш флаг подгорел, но выдержал!