Фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский опубликовал новое сообщение на странице в Фейсбуке. Он рассказал, что заключил контракт с Вооруженными силами Украины.

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Александр Положинский подписал контракт с ВСУ

Музыкант сообщил, что должен был подписать контракт гораздо раньше, но заболел, поэтому его планы отложились. Теперь же у него есть контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ.

Это должно было произойти дней на 10 раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И, да, уже здоров,

– поделился Александр Положинский.



Александр Положинский / Фото из Фейсбука артиста

Поклонники музыканта засыпают его комментариями с поддержкой:

"Горжусь";

"Крутой";

"Какой вдохновляющий пример! Спасибо";

"Класс! Буду счастлив увидеться с кумиром на учениях";

"Необыкновенный человек";

"Это очень достойный поступок. Уважаю".

Звезды и вероятное вторжение России

Светлана Тарабарова поделилась, что будет действовать по ситуации: "Как будет наступление – моя страна будет сопротивляться. А до тех пор я уберу все свои страхи в "тревожный чемоданчик", обниму малых, встречусь с близкими, дам свою любовь и тепло тем, кто в этом больше всего нуждается. Посетим наших военных".

Лилия Ребрик рассказала, что пытается отвлекаться от тревожных новостей. Она проводит время с детьми: читает книги, играет, но не включает телевизор или радио.

Григорий Решетник решил подбодрить украинцев. Он опубликовал миловидное фото с женой и поделился патриотической заметкой.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!



Как сохранять спокойствие / Инфографика 24 канала