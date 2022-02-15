Фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский опубликовал новое сообщение на странице в Фейсбуке. Он рассказал, что заключил контракт с Вооруженными силами Украины.
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Александр Положинский подписал контракт с ВСУ
Музыкант сообщил, что должен был подписать контракт гораздо раньше, но заболел, поэтому его планы отложились. Теперь же у него есть контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ.
Это должно было произойти дней на 10 раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И, да, уже здоров,
– поделился Александр Положинский.
Александр Положинский / Фото из Фейсбука артиста
Поклонники музыканта засыпают его комментариями с поддержкой:
- "Горжусь";
- "Крутой";
- "Какой вдохновляющий пример! Спасибо";
- "Класс! Буду счастлив увидеться с кумиром на учениях";
- "Необыкновенный человек";
- "Это очень достойный поступок. Уважаю".
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