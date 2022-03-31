На Нацотборе Евровидения-2022 группа Our Atlantic заняла 5 место. В своих песнях мужчины совмещают диско, фанк и соул, вдохновляясь фанком 70-80-х годов. Сейчас музыканты оставили инструменты, и каждый борется на своем фронте.
К слову Фединчик в терробороне скучает по семье и осуждает коллег из России: "Пробиться к ним невозможно"
В частности, Олекса вступил в ряды территориальной обороны и сейчас находится на обороне Киева. Записался он в первый день полномасштабного вторжения России.
Алексей Быков вступил в ряды ТРО на Киевщине / Фото из инстаграммы группы
Коллеги по группе тоже не остались в стороне, поэтому сейчас занимаются волонтерской деятельностью, чтобы обеспечить Олексе и его ребятам всем необходимым. Помочь защитникам они попросили и на своей инстаграм-странице.
Как вы знаете, наш драмер Олекса сейчас защищает Украину в рядах ТерОбороны Киевской области. Сейчас ему и его отряду нужна помощь, поэтому мы решили начать сбор средств и постараться обеспечить ребят всем необходимым, чтобы мочить русский им было безопасно и комфортно… Давайте станем надежным тылом для Алексея и ребят, которые ценой собственной жизни защищают нас от московского нашествия
– говорят музыканты.
"В этой войне мы единственные и даже маленькая помощь важна в большой борьбе!" – убеждены артисты.
Музыканты из Our Atlantic волонтерят для Олексы / Фото из инстаграмма группы
- Отметим, что в состав группы Our Atlantic входят Виктор Байда, Дмитрий Бакал, Алексей Быков, Сергей Лысов. Инди-поп группа появилась в Умани в 2017 году. Мужчины исполняют песни на английском и украинском языках.