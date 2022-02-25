Утро 24 февраля стало самым ужасным в жизни. Российские оккупанты ворвались в наше государство, подло атакуя города в разных уголках страны. Они убили тысячи наших граждан и продолжают это делать.

Обратите внимание Вслед за Положинским: Тарас Тополя с группой "Антитела" вступили в ряды теробороны ВСУ

"Антитела" презентовали альбом MLNL

Оккупанты веками уничтожали наших людей, землю, культуру, государственность. И мы всегда сопротивлялись и будем сопротивляться.

"Антитела", ощущая необратимость ужасающих событий, готовили новый альбом, которым хотели вдохновлять и поддерживать украинский народ, нести украинскую культуру в мир.

Сегодня мы сменили свои музыкальные инструменты на оружие для защиты Украины и присоединились к ВСУ. А вам, наши дорогие поклонники, женщины, ожидающие своих мужей, и наши дети, наше будущее поколение – слушайте, скачивайте. Передавайте дальше и объединяйтесь. В единстве сила и победа,

– сказали участники группы.

Музыканты отметили, что сегодня они бы должны были презентовать альбом в студии на радио или телевидении, но студии не работают. Да и, в конце концов, страна сегодня работает немного по-другому.

"Антитела" о презентации нового альбома в военное время:

Альбом MLNL ("Милениальные") – это поп-рок с вкраплениями электроники и классики. Это разноплановый, своеобразный музыкальный калейдоскоп и результаты студийных экспериментов группы. Он состоит из 10 треков:

"Кіно";

"Маскарад";

"Стань";

7 совершенно новых композиций.

Титульной песней альбома стала песня MLNL. Это композиция о молодом, но достаточно мудром поколении, которое, несмотря на молодой возраст, уже имеет жизненный опыт за плечами и знает, чего хочет от жизни. Это поколение, которое во всем мире и в Украине прямо в этот момент творит современную историю и определяет будущее. Авантюрные, энергичные, с желанием изменять себя и окружающий мир. Это поколение готово стоять за свою независимость и свободу. Музыка этого поколения в Украине – это музыка группы "Антитила", потому что "Антитила" и есть милениалами.

"Антитела" – MLNL: слушайте песню онлайн

"Это, пожалуй, самая актуальная пластинка из всех 7 альбомов, которые мы выпускали. Несмотря на то, что она писалась более 2 лет и вышла достаточно социальной, на момент ее релиза она точно попадает в контекст современных реалий. Ну и, как всегда, в альбоме есть протест, страсть и романтика. Саунд большинства песен гарантированно поднимет пыль вместе с тысячами наших поклонников на стадионах. Для нас важно в это время, когда враг стоит на наших границах, показать нашу новую музыку украинцам. Мы знаем, что нас слушают украинцы и в самом маленьком селе, и в крупных мегаполисах, военные на прифронтовых зонах, нашу музыку слушают в Москве. Нам важно, чтобы в свои наушники люди сегодня одевали именно этот контекст и смыслы", – рассказал Тарас Тополя.

Треки альбома MLNL:

"Антитела" – "Топити за своє": слушайте песню онлайн

"Антитела" – "Марафон": слушайте песню онлайн

"Антитела" – "Моє": слушайте песню онлайн

"Антитела" – "В неволі": слушайте песню онлайн

"Антитела" – De Janeiro: слушайте песню онлайн

"Антитела" – "Лакрімоза": слушайте песню онлайн "Антитела" – "Маскарад": смотрите видео онлайн

"Антитела" – "Стань": смотрите видео онлайн

"Антитіла" – "Кіно": смотрите видео онлайн