З першого дня повномасштабної війни Велика Британія є відданим союзником України. Королівська сім'я неодноразово демонструвала свою підтримку та допомогу.

До теми Як майбутній король Британії танцював український гопак: фото з Чарльзом III підкорило мережу

Як Чарльз III підтримав Україну

У 1981 році український ансамбль "Говерла" виступав в англійському місті Дербі. Вочевидь, танцюристи запросили Чарльза III в коло, щоб разом виконати декілька народних елементів.

Чарльз ІІІ танцює гопак / Фото з телеграму UkrDiaspora

Вперше Чарльз згадав про війну в Україні у своїй промові, яку виголосив на заході, присвяченому пам'яті британського депутата Девіда Амесса, якого вбили минулого року.

Ми бачимо, що сьогодні ті самі цінності піддаються нападкам в Україні найбезсовіснішим чином. Позиція, яку ми тут займаємо, висловлює солідарність з усіма тими, хто чинить опір жорстокій агресії,

– сказав Чарльз.

На початку березня принц разом з дружиною навідались до Українського католицького собору Святого Сімейства в Лондоні, висловивши свою підтримку українській громаді. Тоді вони запалили свічку та поклали соняшники, як символ України.

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10 березня 2022 року принц Чарльз відвідав церкву Святого Луки в Лондоні, яка допомагає біженцям зі всього світу – тим, хто тікає від воєн і стихійних лих. Там Чарльз зустрівся і з біженцями з України, які втекли від війни, яку розпочала росія.

Це незмірна трагедія, що нині у світі існує стільки смертей і руйнувань, що призводять до таких страждань багатьох людей, які змушені покинути свої країни, як і ви,

– сказав тоді принц Чарльз.



Принц Чарльз з сім'єю з Києва / Фото Getty Images

Згодом принц Чарльз разом з герцогинею Корнуольською під час офіційного візиту в Канаду побували в Українському православному соборі Успіння Пресвятої Богородиці. На їхніх вбраннях були сині стрічки навколо жовтого соняшника, що також засвідчувало підтримку Україні. Королівська сім'я також поспілкувалась з українцями, які втекли від війни. В одній з розмов Камілла сказала: "Ми за вас".



Принц Чарльз і герцогиня Корнуольська в Українському соборі в Канаді / Фото Getty Images

У Канаді майбутньому королю подарували відому українську марку про російський корабель. Це сталося під час зустрічі принца з пані послом України в Канаді Юлією Ковалів.

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У травні під час офіційного візиту в Румунію Чарльз вкотре зустрівся з українськими біженцями й побачив, в яких умовах вони перебувають та яку допомогу отримують.



Принц Чарльз зустрівся з українськими біженцями / Фото EPA

Майбутній король не оминув увагою українців й у великодньому зверненні. Тоді він вперше представляв Її Величність на святковій службі. Хоч у листі принц Чарльз не назвав конкретно про кого він має на увазі, проте зрозуміло, що його молитви та прохання бути сильними він адресував українцям.

Сьогодні мільйони людей виявилися переміщеними, стомленими подорожжю з неспокійних місць, пораненими минулим, наляканими майбутнім – і такими, що потребують прийому, відпочинку та доброти. В останні роки моє серце було розбите стражданнями безневинних жертв конфліктів чи переслідувань, деяких з яких я зустрічав і які розповідали мені історії невимовної трагедії, оскільки вони були змушені тікати зі своєї країни та шукати притулок далеко від дому,

– заявив Чарльз.

Як покійна королева Єлизавета II підтримувала Україну

Вперше про війну в Україні Її Величність заговорила після вторгнення росії на Донбас. У травні 2016 року королева пообіцяла й надалі підтримувати Україну. Таку заяву вона зробила, виступаючи на відкритті нової сесії британського парламенту. Серед пріоритетів для свого уряду королева назвала розв'язання конфлікту в Україні.

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У перші дні повномасштабної війни Її Величність також не залишилася осторонь війни в Україні. Вона зробила щедру пожертву на Гуманітарний заклик DEC України. Однак подробиць цієї пожертви не було.

Останнім часом королева рідко робила публічні заяви та з'являлася на заходах. Під час одного з рідкісних виходів вона вийшла у світ у жовтому образі з синіми квітами на капелюшку. Оскільки всі аутфіти королеви ретельно підбирає стиліст, то такий look можна вважати жестом на підтримку України.

Королева в образі на підтримку України / Фото з інстаграму королівської сім'ї

У травні стало відомо, що британська монарша родина надала прихисток українським біженцям. Однак публічно представники Букінгемського палацу про це не оголошували.

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Єлизавета II привітала Володимира Зеленського та народ України у День Незалежності. Вона побажала українцям кращих часів у майбутньому та стійкості.

У цей надскладний рік я сподіваюся, що сьогодні український народ в Україні та по усьому світу матиме нагоду відсвяткувати свою культуру, історію та ідентичність. Нехай кращі часи чекають на нас у майбутньому,

– сказала Її Величність.