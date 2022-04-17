Хоч у листі принц Чарльз не назвав конкретно про кого він має на увазі, проте зрозуміло, що його молитви та прохання бути сильними він адресував українцям.

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Сьогодні мільйони людей виявилися переміщеними, стомленими подорожжю з неспокійних місць, пораненими минулим, наляканими майбутнім – і такими, що потребують прийому, відпочинку та доброти. В останні роки моє серце було розбите стражданнями безневинних жертв конфліктів чи переслідувань, деяких з яких я зустрічав і які розповідали мені історії невимовної трагедії, оскільки вони були змушені тікати зі своєї країни та шукати притулок далеко від дому,

– сказав принц Чарльз.

Але він додав, що йому неабияк зворушливо бачити, як багато людей готові відкрити свої будинки для нужденних та допомогти тим, хто зіткнувся з таким горем та проблемами.

"Ця Пасха, як завжди, нагадує нам про вічний приклад нашого Господа про доброту перед стражданням, мужність перед страхом, віру перед розпачем. Його світло пролилось у той темний час. Я молюся з усім серцем, щоб його приклад, що надихає, допоміг усім нам розсіяти темряву світу..." – додав принц Чарльз від імені Єлизавети II.

Зазначимо, що Велика Британія з перших днів російського вторгнення висловила неабияку підтримку Україні. Поки Борис Джонсон спілкувався щодо озброєння з Володимиром Зеленським, уся королівська сім'я публікувала свої звернення на підтримку України, молилась у католицьких храмах та зустрічалась із переселенцями. Така підтримка монархів є неабияким жестом доброти для усіх українців, за що вони їм дякують.