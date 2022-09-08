У Великій Британії сумують через відхід королеви Єлизавети II. Монархиня правила Сполученим Королівством рекордні 70 років. У матеріалі 24 каналу пропонуємо переглянути найяскравіші фото Її Величності.

Важливо Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років

Члени королівської родини спустошені втратою. У соціальних мережах вони публікують фото королеви.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла тепер – король Карл III та королева-консорт.

Над Букінгемським палацом приспустили прапор Великої Британії, на воротах палацу розмістили оголошення про смерть королеви.

Найзнаковіші та найяскравіші фото королеви



Юна Єлизавета з батьком / Фото з пінтересту



Шлюб Єлизавети та Філіпа / Фото з пінтересту

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Парадний портрет / Фото з пінтересту





Коронація Єлизавети / Фото Getty Images

Єлизавета ІІ з сестрою, принцесою Маргарет / Фото Getty Images



Промовистий кадр у мантії / Фото з пінтересту



Єлизавета ІІ з чоловіком, сином та онуком / Фото з пінтересту

Єлизавета ІІ з чоловіком / Фото Getty



Різдвяне фото королеви зі сім'єю / Фото з інстаграму



Королева з парасолькою / Фото Getty



Платиновий ювілей правління Єлизавети / Фото з інстаграму

