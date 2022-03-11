55-річний Андрій Копилаш перебрався до Великої Британії до того, як в Україні почалася війна. Коли світом прокотилися чутки про загрозу Росії, він вмовив 23-річну доньку Вероніку прилетіти до нього. Дівчина встигла вирватися з Києва за ніч до нападу – сіла на останній літак до Італії.

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Принц Чарльз зустрівся з українцями

У церкві Святого Луки в Лондоні принц Чарльз поспілкувався з біженцями з Афганістану та сім'єю з Києва. Українець був глибоко вражений співчутливістю спадкоємця британського престолу.

Для мене було величезною честю зустрітися з принцом Чарльзом. Він був дуже відвертий, і в його очах були сльози. Він сказав, що почав робити більше, щоб допомогти біженцям,

– розповів Андрій Копилаш.

Принц Чарльз з українцями / Фото Getty Images

"Це незмірна трагедія, що нині у світі існує стільки смертей і руйнувань, що призводять до таких страждань багатьох людей, які змушені покинути свої країни, як і ви", – сказав принц Чарльз, як йдеться в інстаграмі Кларенс-хаус.

Принц Чарльз на зустрічі з біженцями / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Нагадаємо, за 16 днів війни Україну покинуло понад 2,5 мільйони біженців. Найбільше громадян виїхали до Польщі, інші – в Угорщину, Словаччину, Молдову та Румунію. У Велику Британію наразі треба віза.

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