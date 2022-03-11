55-річний Андрій Копилаш перебрався до Великої Британії до того, як в Україні почалася війна. Коли світом прокотилися чутки про загрозу Росії, він вмовив 23-річну доньку Вероніку прилетіти до нього. Дівчина встигла вирватися з Києва за ніч до нападу – сіла на останній літак до Італії.
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Принц Чарльз зустрівся з українцями
У церкві Святого Луки в Лондоні принц Чарльз поспілкувався з біженцями з Афганістану та сім'єю з Києва. Українець був глибоко вражений співчутливістю спадкоємця британського престолу.
Для мене було величезною честю зустрітися з принцом Чарльзом. Він був дуже відвертий, і в його очах були сльози. Він сказав, що почав робити більше, щоб допомогти біженцям,
– розповів Андрій Копилаш.
Принц Чарльз з українцями / Фото Getty Images
"Це незмірна трагедія, що нині у світі існує стільки смертей і руйнувань, що призводять до таких страждань багатьох людей, які змушені покинути свої країни, як і ви", – сказав принц Чарльз, як йдеться в інстаграмі Кларенс-хаус.
Принц Чарльз на зустрічі з біженцями / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Як королівська сім'я підтримує Україну
- Кейт Міддлтон і принц Вільям порушили протокол і підтримали Україну на третій день війни, 26 лютого. "Ми разом з президентом і всім народом України, який мужньо бореться за це майбутнє", – писали герцоги Кембриджські. Крім того, вони відвідали Український культурний центр у Лондоні, де збирають гуманітарну допомогу для постраждалих.
- Натомість королева Єлизавета II зробила пожертву на Гуманітарний заклик DEC України. Щоправда, невідомо, яку суму перерахувала Її Величність.
- Принц Чарльз висловлював солідарність з українцями, які "чинять опір жорстокій агресії" і натякав, що війна Росії – це "атака на демократію та саму свободу". З дружиною Каміллою він навіть запалював свічку в Українському католицькому соборі в Лондоні.