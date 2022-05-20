В Оттаві королівське подружжя зустрілося з Юлією Ковалів, яка вручила спадкоємцю королівського престолу популярну українську марку про російський військовий корабель. Такий подарунок принц отримав від усієї української громади.

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Принц Чарльз отримав у подарунок українські марки

Пані посол України в Канаді Юлія Ковалів у фейсбуці вже поділилася враженнями від цієї зустрічі. Вона подякувала представникам монаршої родини Великої Британії за підтримку України та її народу.

Візит королівської родини до нашої громади – це важливий знак солідарності з українцями у захисті нашої державності та незалежності. Ми вдячні за безпрецедентну підтримку України Великою Британією, Канадою та країнами Співдружності націй в протистоянні російській агресії,

– наголосила Юлія.

Жінка додала, що мала честь від імені президента та всього українського народу передати принцові Чарльзу марку "Укрпошти" про російський військовий корабель, яку створили на основі висловлювання нашого військового в перший день повномасштабної війни.

Ця марка стала символом незламності духу українців, волі до перемоги та вдячності за підтримку нашим партнерам. В той час як хоробрі українські військові захищають наш дім – Україну, багато наших громадян, знайшли прихисток в Канаді, Великій Британії та інших країнах Співдружності,

– підсумувала Юлія.

Зустріч пані посла України в Канаді з принцом Чарльзом / Фото з фейсбуку Юлії Ковалів

Під час цього туру Канадою принц Чарльз і герцогиня Корнуольська побували на службі в Українському православному соборі Успіння Пресвятої Богородиці. На їхніх вбраннях були сині стрічки навколо жовтого соняшника, що також засвідчувало підтримку Україні.

А королева Єлизавета II днями приїхала особисто відкрити меморіальну дошку на честь офіційного завершення будівництва лінії Елізабет названої на її честь на вокзалі Паддінгтон у Лондоні. Вона одягнула жовтий костюм з синіми квітами на капелюшку. Так Її Величність без слів показала свою підтримку Україні та всьому українському народові.