Офіційний коментар принца Чарльза щодо смерті королеви Єлизавети II опублікували в соцмережах монаршої сім'ї, оскільки сайт Букінгемського палацу недоступний через втрату Її Величності.

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Що сказав принц Чарльз після смерті матері

Майбутній король перебував поруч з мамою вдень 8 вересня. Принц Чарльз разом з герцогинею Корнуольською приїхали до Балморалу, щоб бути разом з Єлизаветою II у найважчі хвилини. Тепер у Великій Британії оголосили 10-денну жалобу. Монарша родина спустошена втратою Її Величності.

Смерть моєї улюбленої матері, Її Величності Королеви є моментом найбільшого смутку для мене та всіх членів моєї родини. Ми глибоко сумуємо через смерть дуже улюбленої матері. Я знаю, що її втрата буде глибоко відчує вся країна та незліченна кількість людей у всьому світі. У цей період трауру та змін ми з моєю родиною будемо втішати та підтримувати наше знання про повагу та глибоку прихильність, яку королева так широко підтримувала,

– заявив принц Чарльз.

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Зазначимо, що саме 73-річний принц Чарльз зовсім скоро офіційно стане королем Великої Британії. Він є найстарішим спадкоємцем престолу в історії країни.

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