Увесь світ підтримує Україну у відчайдушній боротьбі з російською агресією. Вороги продовжують нищити наші міста, села, а найгірше – вбивають мирних людей, серед яких діти, жінки, люди літнього віку.

Зверніть увагу Ми молимося за вас, – принц Чарльз із дружиною відвідали Український католицький собор у Лондоні

Королева Єлизавета ІІ підтримала Україну

Її Величність не залишилася осторонь та зробила щедру пожертву на Гуманітарний заклик DEC України. Про це повідомив Комітет з надзвичайних ситуацій. Наразі невідомо, яку саме пожертву зробила Єлизавета II.

Королева не перша з королівської родини, хто підтримав український народ:

принц Гаррі та Меган Маркл виступили проти жорстоких порушень міжнародного та гуманітарного права й закликали світових лідерів зробити те саме;

принц Вільям і Кейт Міддлтон наголосили, що вони разом з президентом і всім українським народом;

принц Чарльз згадав Україну у своїй промові та наголосив, що нинішні події тут – це напад на демократію.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!