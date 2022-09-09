С первого дня полномасштабной войны Великобритания является верным союзником Украины. Королевская семья не раз демонстрировала свою поддержку и помощь.

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Как Чарльз III поддержал Украину

В 1981 году украинский ансамбль "Говерла" выступал в английском городе Дерби. Очевидно, танцоры пригласили Чарльза III в круг, чтобы вместе выполнить несколько народных элементов.

Чарльз ІІІ танцует гопак / Фото с телеграмма UkrDiaspora

Впервые Чарльз вспомнил о войне в Украине в своей речи, произнесенной на мероприятии, посвященном памяти британского депутата Дэвида Амесса, убитого в прошлом году.

Мы видим, что сегодня те же ценности подвергаются нападкам в Украине самым бессовестным образом. Позиция, которую мы здесь занимаем, выражает солидарность со всеми сопротивляющимися жестокой агрессии,

– сказал Чарльз.

В начале марта принц вместе с супругой посетили Украинский католический собор Святого Семейства в Лондоне, выразив свою поддержку украинской общине. Тогда они зажгли свечу и положили подсолнухи как символ Украины.

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10 марта 2022 года принц Чарльз посетил церковь Святого Луки в Лондоне, которая помогает беженцам со всего мира – убегающим от войн и стихийных бедствий. Там Чарльз встретился и с беженцами из Украины, бежавшими от войны, которую начала россия.

Это неизмеримая трагедия, что ныне в мире существует столько смертей и разрушений, приводящих к таким страданиям многих людей, которые вынуждены покинуть свои страны, как и вы.

– сказал тогда принц Чарльз.



Принц Чарльз с семьей из Киева / Фото Getty Images

Затем принц Чарльз вместе с герцогиней Корнуольской во время официального визита в Канаду побывали в Украинском православном соборе Успения Пресвятой Богородицы. На их нарядах были синие ленты вокруг желтого подсолнечника, что также свидетельствовало о поддержке Украины. Королевская семья также пообщалась с бежавшими от войны украинцами. В одном из разговоров Камилла сказала: "Мы за вас".



Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская в Украинском соборе в Канаде / Фото Getty Images

В Канаде будущему королю подарили известную украинскую марку о российском корабле. Это произошло во время встречи принца с госпожой послом Украины в Канаде Юлией Кузнецов.

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В мае во время официального визита в Румынию Чарльз встретился с украинскими беженцами и увидел, в каких условиях они находятся и какую помощь получают.



Принц Чарльз встретился с украинскими беженцами / Фото EPA

Будущий король не обошел вниманием украинцев и в пасхальном обращении. Тогда он впервые представлял Ее Величество на праздничной службе. Хотя в письме принц Чарльз не назвал конкретно о ком он имеет в виду, однако ясно, что его молитвы и просьбы быть сильными он адресовал украинцам.

Сегодня миллионы людей оказались перемещенными, уставшими путешествием из беспокойных мест, ранеными прошлым, напуганными будущим – и нуждающимися в приеме, отдыхе и доброте. В последние годы мое сердце было разбито страданиями невинных жертв конфликтов или преследований, некоторых из которых я встречал и которые рассказывали мне истории невыразимой трагедии, поскольку они были вынуждены бежать из своей страны и искать убежище вдали от дома.

– заявил Чарльз.

Как покойная королева Елизавета II поддерживала Украину

Впервые о войне в Украине Ее Величество заговорило после вторжения россии на Донбасс. В мае 2016 года королева пообещала и дальше поддерживать Украину. Такое заявление она сделала, выступая на открытии новой сессии британского парламента. Среди приоритетов для своего правительства королева назвала разрешение конфликта в Украине.

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В первые дни полномасштабной войны Ее Величество также не осталось в стороне от войны в Украине. Она сделала щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины. Однако подробностей этого пожертвования не было.

В последнее время королева редко делала публичные заявления и появлялась на мероприятиях. Во время одного из редких выходов она вышла в свет в желтом образе с синими цветами на шляпке. Поскольку все аутфиты королевы тщательно подбирает стилист, то такой look можно считать жестом в поддержку Украины.

Королева в образе в поддержку Украины / Фото с инстаграмма королевской семьи

В мае стало известно, что британская монаршая семья предоставила убежище украинским беженцам. Однако публично представители Букингемского дворца об этом не объявляли.

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Елизавета II поздравила Владимира Зеленского и народ Украины в День Независимости. Она пожелала украинцам лучших времен в будущем и устойчивости.

В этот сверхсложный год я надеюсь, что сегодня украинский народ в Украине и по всему миру сможет отпраздновать свою культуру, историю и идентичность. Пусть лучшие времена ждут нас в будущем,

– сказала Ее Величество.