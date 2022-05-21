Британська королівська сім'я підтримує Україну. Стало відомо, що королевичі готові прихистити в себе українців.

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У ЗМІ повідомляють, що монарша родина приховала від публіки те, що надала прихисток біженцям з України. Так вони знову виразили солідарність з народом України.

Як ще британська королівська сім'я підтримує Україну

Принц Чарльз та герцогиня Камілла під час візиту до Канади побували на службі в Українському православному соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Вони також поспілкувались з українцями в Оттаві й висловили підтримку та солідарність. До того ж на їхніх вбраннях були синьо-жовті стрічки й соняшник.

Єлизавета II вийшла у світ відкрити меморіальну дошку на честь офіційного завершення будівництва лінії Елізабет названої на її честь на вокзалі Паддінгтон у Лондоні. Королева одягнула жовте вбрання та капелюшок з синіми квітами. Ймовірно, так вона теж підтримала Україну.

Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали Комітет з надзвичайних ситуацій, який зібрав для України 366 мільйонів доларів. Біля серця Кейт і Вільям причепили синьо-жовті значки.

Хто з відомих людей надав прихисток українцям

Королівське подружжя Бельгії – Філіп і Матильда – запропонували свою допомогу. Вони виокремили два будинки, в яких зможуть поселитися три сім'ї з України. Біженці мали змогу заїхати на початку квітня.

"Це приміщення, первинна мета яких полягала в тому, щоб зробити їх доступними для соціальних установ з метою розміщення людей з низькими доходами, і ця місія добре відповідає тому, чого ми хочемо досягти за допомогою королівської пожертви. З огляду на кризу з біженцями, ми надамо ці будинки для екстреного прийому", – сказав президент Royal Donation Ян Сметс, до організації якого належить маєток.

Монарх з Нідерландів Віллем-Александр теж відреагував на ситуацію в Україні всередині березня. Королівська сім'я вирішила підтримати переселенців, віддавши для проживання один зі своїх замків неподалік Амстердаму. Вони готові прихистити у замку близько 30 людей, перебувати там можна буде тимчасово, близько 5 – 8 годин, аби далі відправитись у дорогу.