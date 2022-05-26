Син британської королеви вперше відвідав Східну Європу від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Зазначається, що кордон з Румунією протягом останніх 3 місяців перетнули уже близько 1 мільйона українців.

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Принц Чарльз зустрівся з українськими біженцями у Румунії

Принц Чарльз навідався до центру World Vision неподалік Бухареста, що приймає й підтримує українських біженців. Там він зустрівся з українськими сім'ями, які приїхали отримати необхідні продукти та одяг, а також поспілкувався з волонтерами, які займаються видачею гуманітарної допомоги.

Зверніть увагу! Волонтери розповіли принцу про "зростаючу напругу". Лише за останній тиждень, за оцінками румунської організації UNHCR, до країни в'їхали близько 40 тисяч українців.

Зауважте, що за даними UNHCR, 966 тисяч українців перетнули кордон з Румунією з 24 лютого. Зазначається, що більше біженців наразі прийняла лише Польща.

Принц Чарльз зустрівся з українськими біженцями / Фото EPA

До слова, принц Чарльз рішуче висловився про війну, засудивши "жорстоку агресію", від якої нині потерпає Україна. Поїздка герцога Единбурзького до Бухареста, що розташований у близько 150 кілометрах від кордону з нашою державою, є також найближчою до України точкою, де високопоставлений представник королівської родини перебував за час повномасштабного вторгнення Росії.

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Додамо, що візит принца Чарльза саме до Румунії – не випадковий. З країною його поєднують тісні стосунки – тут він раніше заснував власну благодійну фундацію, викупив та відновив фермерський будиночок у Трансильванії.

Поїздка сина Єлизавети II саме у Румунію – не випадкова / Фото BBC

Нагадаємо, що нещодавно принц Чарльз разом з герцогинею Камілою відвідали Канаду. Там вони побували в Українському православному соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Герцогиня одягнула блакитне пальто, а син британської монархині – синій костюм. На їхніх вбраннях також були сині стрічки навколо жовтого соняшника, що засвідчило їхню підтримку України.

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