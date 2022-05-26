Син британської королеви вперше відвідав Східну Європу від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Зазначається, що кордон з Румунією протягом останніх 3 місяців перетнули уже близько 1 мільйона українців.
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Принц Чарльз зустрівся з українськими біженцями у Румунії
Принц Чарльз навідався до центру World Vision неподалік Бухареста, що приймає й підтримує українських біженців. Там він зустрівся з українськими сім'ями, які приїхали отримати необхідні продукти та одяг, а також поспілкувався з волонтерами, які займаються видачею гуманітарної допомоги.
Зауважте, що за даними UNHCR, 966 тисяч українців перетнули кордон з Румунією з 24 лютого. Зазначається, що більше біженців наразі прийняла лише Польща.
Принц Чарльз зустрівся з українськими біженцями / Фото EPA
До слова, принц Чарльз рішуче висловився про війну, засудивши "жорстоку агресію", від якої нині потерпає Україна. Поїздка герцога Единбурзького до Бухареста, що розташований у близько 150 кілометрах від кордону з нашою державою, є також найближчою до України точкою, де високопоставлений представник королівської родини перебував за час повномасштабного вторгнення Росії.
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Додамо, що візит принца Чарльза саме до Румунії – не випадковий. З країною його поєднують тісні стосунки – тут він раніше заснував власну благодійну фундацію, викупив та відновив фермерський будиночок у Трансильванії.
Поїздка сина Єлизавети II саме у Румунію – не випадкова / Фото BBC
Нагадаємо, що нещодавно принц Чарльз разом з герцогинею Камілою відвідали Канаду. Там вони побували в Українському православному соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Герцогиня одягнула блакитне пальто, а син британської монархині – синій костюм. На їхніх вбраннях також були сині стрічки навколо жовтого соняшника, що засвідчило їхню підтримку України.