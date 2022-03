Разом із послом України Вадимом Пристайком принц з дружиною зустрілися з лідерами української громади та волонтерами, які допомагають у гуманітарній діяльності.

Вони запалили свічку та поклали соняшники, як символ України.

Принц Уельський та герцогиня Корнуольська кладуть соняшники на вівтар / Скриншот з інстаграму

Наші думки та молитви, якими б неадекватними вони не були, з усіма вами в цей найкритичніший момент,

– заявив Принц Уельський.

Герцогиня Корнуольська не стримувала емоцій, вона обійняла Інну Пристайко і сказала: "Ми молимося за вас".

Оригінальний текст публікації з інстаграму королівської родини:

""Our thoughts and prayers, however inadequate they may be, are with all of you at this most critical of times." - The Prince of Wales

The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall have shown their support to members of the Ukrainian community during a visit to the Ukrainian Catholic Cathedral of the Holy Family in London.

Alongside Ukrainian Ambassador Vadym Prystaiko, The Prince and The Duchess met guests including leaders within the Ukrainian community and volunteers helping the humanitarian effort.

At the altar inside the Ukrainian Catholic Cathedral, Their Royal Highnesses lit a candle and laid sunflowers, the national flower of Ukraine".