От вечерних платьев до кроссовок в Версале: лучшие выходы Елены Зеленской за 2021 год

43-летнюю Елену Зеленскую в один голос называют самой стильной первой леди Украины. В 2021 году она только подтвердила этот статус. Стилисты подбирали ей такие образы, что определить лучшие как никогда сложно.

За этот год Елена Зеленская выходила в свет и в кроссовках, и в платьях с открытыми плечами, и в ярких костюмах, и даже в соблазнительном смокинге. Все аутфиты супруги президента вызывали шквал обсуждений в сети, а мы готовы показать лучшие из них.

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Лучшие выходы Елены Зеленской за 2021 год

Фэшн-марафон ко Дню Независимости

В августе 2021 года Елена Зеленская как никогда часто появлялась на публике. Все из-за ряда официальных мероприятий, приуроченных к 30-летию Независимости Украины. Так, модный марафон супруга президента начала с нежно-голубого платья с открытыми плечами. Наряды от украинского бренда Litkovskaya она надела на церемонию награждения премией "Национальная легенда Украины".

На официальном вечере Зеленская сияла в платье с открытыми плечами и обтягивающим силуэтом. Его первая леди Украины завершила серьгами от любимой Guzema.

Елена Зеленская на церемонии "Национальная легенда Украины" / Фото ОП

На саммите первых леди и джентльменов Елена Зеленская появилась в костюме цвета айвори от украинского бренда Six. Это двубортный жакет оверсайз и широкие брюки свободного кроя. Из аксессуаров она подобрала золотую брошь из коллекции "Независимая" от Валерии Гуземы. Кстати, стоит украшение почти 25 тысяч гривен!

Елена Зеленская на саммите в Киеве / Фото из инстаграма первой леди

Елена Зеленская на саммите в Киеве / Фото из инстаграма первой леди

Вечером после саммита, 23 августа, супруги Зеленские принимали иностранных гостей в Национальном театре оперы и балета. Для гала-концерта первая леди выбрала шелковое платье черного цвета с обтягивающим силуэтом и асимметричным кроем. Так, супруга президента второй раз за 2021 год обнажила плечи.

Елена Зеленская в Национальной опере Украины / Фото ОП

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На параде к 30-летию Независимости Украины Елена Зеленская поразила аутфитом от бренда Litkovskaya – длинной юбкой-карандаш молочного цвета и белой блузой с колосками из бисера. Этот символический акцент еще долго обсуждала украинская фэшн-индустрия.

Финальным выходом стал "закрытый" концерт итальянского тенора Андреа Бочелли. На торжественном мероприятии жена Зеленского появилась в черном смокинге от именитого бренда Frolov. Главной деталью look стали "разрезанные" рукава, обтягивающие штаны, красная подкладка и трендовые шпильки со шнуровкой.

Елена Зеленская в блузе с колосками на параде к 30-летию Независимости / Фото "КП в Украине"

Елена и Владимир Зеленские на параде к 30-летию Независимости / Фото ОП

Елена Зеленская в черном смокинге / Фото из инстаграма Frolov

Роскошные аутфиты для официальных визитов

За 2021 год президентские супруги Украины совершили пять официальных поездок за границу. И в каждой из них первая леди выглядела неотразимо!

В февральском путешествии в Объединенные Арабские Эмираты Елена Зеленская поражала не только деловыми костюмами. В мечеть в Дубае она надела традиционное арабское платье – объемный наряд винного цвета с белой вышивкой.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская в арабском платье / Фото из инстаграма

Во время визита в Катар первая леди Украины показала сразу два эффектных образа. Первый – в удлиненном жакете от итальянской марки P.A.R.O.S.H и юбке цвета айвори от украинского SIX, которая кокетливо развевалась на трапе самолета. Второй – в молочном костюме на встрече с шейхой Катара.

Владимир и Елена Зеленские в Катаре / Фото ОП

Елена Зеленская в молочном костюме с шехой Катара / Фото ОП

Для поездки в Турцию Елена Зеленская тоже подготовила два безупречных образа – в широких брюках небесно-голубого цвета и черном платье-футляре от люксового бренда Victoria Beckham.

Елена Зеленская в платье-футляре Victoria Beckham / Фото из инстаграма первой леди

В апреле супруги Зеленские летали во Францию. Для встречи с Брижит Макрон первая леди Украины выбрала элегантный пудровый костюм с приталенным силуэтом. В то время как в Версаль надела тренч и кроссовки от экологического бренда Veja, который носят Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

, что именно этот образ Елены Зеленской вызвал больше всего обсуждений в 2021 году. В сети первую леди раскритиковали за кроссовки в Версале , однако она объяснила, что это

Елена Зеленская в кроссовках в Версале / Фото из инстаграма первой леди

Елена Зеленская в кроссовках в Версале / Фото из инстаграма первой леди

Но, наверное, наибольшее внимание общественности привлекли образы Елены Зеленской в ​​США, куда они с Владимиром Зеленским летали в августе 2021 года.

Жена президента поразила еще на трапе самолета – в голубовато-бирюзовом костюме от одного из любимых украинских брендов Six.

В имении Джорджа Вашингтона Зеленская красовалась в черном платье с мини-кейпом от марки A.M.G.

В черном ансамбле с юбкой и белым воротничком первая леди Украины прибыла на встречу Power Woman.

Ее серо-зеленый костюм в стиле милитари тоже не остался без внимания. Укороченные брюки со стрелками и пиджак с накладными карманами бренд Six выпустил эксклюзивно для Зеленской.

В США Елена Зеленская впервые надела нашумевший костюм с символической вышивкой в ​​виде колосков. Жакет с узором и прямую юбку создал украинский дизайнер Артем Климчук.

Елена Зеленская в голубовато-бирюзовом костюме в США / Фото ОП

Елена Зеленская в платье-кейпе в США / Фото ОП

Елена Зеленская в костюме милитари в США / Фото ОП

Елена Зеленская в черном ансамбле в США / Фото из инстаграма первой леди

Елена Зеленская в костюме с колосками в США / Фото ОП

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Яркие акценты в гардеробе

В этом году Елена Зеленская как никогда часто экспериментировала с яркими цветами. Сдержанные черные и белые наряды в гардеробе разбавили красные, персиковые, ярко-синие, оранжевые и голубые аутфиты. Самые эффектные из них смотрите дальше.

Елена Зеленская в персиковом костюме / Фото из инстаграма первой леди

Елена Зеленская в образе total red костюме / Фото из инстаграма первой леди

Елена Зеленская в ярко-синем костюме / Фото из инстаграма первой леди

Елена Зеленская в оранжевом платье / Фото из инстаграма первой леди

Елена Зеленская в голубом костюме / Фото из инстаграма первой леди

Эффектные выходы в любимом верблюжьем цвете

Если проанализировать все выходы Елены Зеленской за 2021 год, то легко заметить, что ее сердце покорил цвет camel – верблюжий. Его ассоциируют со светло-коричневым или оттенком пустынный песок. Этот цвет быстро вошел в канон классической моды и поселился в шкафу первой леди Украины.

В верблюжьем с примесями сливочного, горчичного или шоколадного супруга президента часто выходила в свет. Она смело комбинировала его с серым, черным, белым и даже с голубым. Удивительно, все фэшн-эксперименты Зеленской с этим цветом создавали вау-эффект.

Елена Зеленская в любимом верблюжьем цвете / Фото из инстаграма первой леди

Елена Зеленская в любимом верблюжьем цвете / Фото из инстаграма первой леди