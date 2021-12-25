За цей рік Олена Зеленська виходила у світ і в кросівках, і в сукнях з відкритими плечима, і в яскравих костюмах, і навіть у звабливому смокінгу. Усі аутфіти дружини президента зчиняли шквал обговорення в мережі, а ми готові показати найкращі з них.
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Найкращі виходи Олени Зеленської за 2021 рік
Фешн-марафон до Дня Незалежності
У серпні 2021 року Олена Зеленська як ніколи часто з'являлась на публіці. Усе через низку офіційних заходів, приурочених до 30-річчя Незалежності України. Так, модний марафон дружина президента розпочала з ніжно-блакитної сукні з відкритими плечима. Вбрання від українського бренду Litkovskaya вона одягла на церемонію нагородження премією "Національна легенда України".
На офіційному вечорі Зеленська сяяла в сукні з відкритими плечима та обтислим силуетом. Її перша леді України довершила сережками від улюбленої Guzema.
Олена Зеленська на церемонії "Національна легенда України" / Фото ОП
На саміті перших леді та джентльменів Олена Зеленська з'явилась у костюмі кольору айворі від українського бренду Six. Це двобортний жакет оверсайз і широкі штани вільного крою. З аксесуарів вона підібрала золоту брошку з колекції "Незалежна" від Валерії Гуземи. До слова, коштує прикраса майже 25 тисяч гривень!
Олена Зеленська на саміті в Києві / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська на саміті в Києві / Фото з інстаграму першої леді
Ввечері після саміту, 23 серпня, подружжя Зеленських приймало іноземних гостей у Національному театрі опери та балету. Для гала-концерту перша леді обрала шовкову сукню чорного кольору з обтислим силуетом та асиметричним кроєм. Так, дружина президента вдруге за 2021 рік оголила плечі.
Олена Зеленська в Національній опері України / Фото ОП
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На параді до 30-річчя Незалежності України Олена Зеленська вразила аутфітом від бренду Litkovskaya – довгою спідницею-олівець молочного кольору та білою блузою з колосками з бісеру. Цей символічний акцент ще довго обговорювала українська фешн-індустрія.
Фінальним виходом став "закритий" концерт італійського тенора Андреа Бочеллі. На урочистому заході дружина Зеленського з'явилась у чорному смокінгу від іменитого бренду Frolov. Головною деталлю look стали "розрізані" рукава, обтислі штани, червона підкладка та трендові шпильки зі шнурівкою.
Олена Зеленська в блузі з колосками на параді до 30-річчя Незалежності / Фото "КП в Україні"
Олена і Володимир Зеленські на параді до 30-річчя Незалежності / Фото ОП
Олена Зеленська в чорному смокінгу / Фото з інстаграму Frolov
Розкішні аутфіти для офіційних візитів
За 2021 рік президентське подружжя України здійснило п'ять офіційних поїздок за кордон. І в кожній з них перша леді виглядала неперевершено!
- У лютневій мандрівці в Об'єднані Арабські Емірати Олена Зеленська вражала не лише діловими костюмами. У мечеть у Дубаї вона одягла традиційну арабську сукню – об'ємне вбрання винного кольору з білою вишивкою.
Володимир Зеленський та Олена Зеленська в арабській сукні / Фото з інстаграму
- Під час візиту в Катар перша леді України показала одразу два ефектні образи. Перший – у подовженому жакеті від італійської марки P.A.R.O.S.H та спідниці кольору айворі від українського SIX, яка кокетливо розвівалась на трапі літака. Другий – у молочному костюмі на зустрічі з шейхою Катару.
Володимир та Олена Зеленські в Катарі / Фото ОП
Олена Зеленська в молочному костюмі з шехинею Катару / Фото ОП
- Для поїздки в Туреччину Олена Зеленська теж підготувала два бездоганні образи – у широчезних штанах небесно-блакитного кольору та чорній сукні-футлярі від люксового бренду Victoria Beckham.
Олена Зеленська в сукні-футлярі Victoria Beckham / Фото з інстаграму першої леді
- У квітні подружжя Зеленських літало у Францію. Для зустрічі з Бріжит Макрон перша леді України обрала елегантний пудровий костюм з приталеним силуетом. Тоді як у Версаль одягла тренч і кросівки від екологічного бренду Veja, який носять Кейт Міддлтон і Меган Маркл.
Олена Зеленська у кросівках у Версалі / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська у кросівках у Версалі / Фото з інстаграму першої леді
Чи не найбільшу увагу громадськості привернули образи Олени Зеленської у США, куди вони з Володимиром Зеленським літали в серпні 2021 року.
- Дружина президента вразила ще на трапі літака – у блакитно-бірюзовому костюмі від одного з улюблених українських брендів Six.
- У маєтку Джорджа Вашингтона Зеленська красувалась у чорній сукні з мінікейпом від марки A.M.G.
- У чорному ансамблі зі спідницею та білим комірцем перша леді України прибула на зустріч Power Woman.
- Її сіро-зелений костюм у стилі мілітарі теж не залишився без уваги. Вкорочені штани зі стрілками та жакет з накладними кишенями бренд Six випустив ексклюзивно для Зеленської.
- У США Олена Зеленська вперше одягла нашумілий костюм зі символічною вишивкою у вигляді колосків. Жакет з візерунком і пряму спідницю створив український дизайнер Артем Климчук.
Олена Зеленська в блакитно-бірюзовому костюмі в США / Фото ОП
Олена Зеленська в сукні-кейпі в США / Фото ОП
Олена Зеленська в костюмі мілітарі в США / Фото ОП
Олена Зеленська в чорному ансамблі в США / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська в костюмі з колосками в США / Фото ОП
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Яскраві акценти в гардеробі
Цьогоріч Олена Зеленська як ніколи часто експериментувала з яскравими кольорами. Стримані чорні та білі вбрання в її гардеробі розбавили червоні, персикові, яскраво-сині, помаранчеві та блакитні аутфіти. Найефектніші з них дивіться далі.
Олена Зеленська в персиковому костюмі / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська в образі total red костюмі / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська в яскраво-синьому костюмі / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська у помаранчевій сукні / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська у блакитному костюмі / Фото з інстаграму першої леді
Ефектні виходи в улюбленому верблюжому кольорі
Якщо проаналізувати всі виходи Олени Зеленської за 2021 рік, легко помітити, що її серце підкорив колір camel – верблюжий. Його асоціюють зі світло-коричневим або відтінком пустельний пісок. Цей колір швидко увійшов в канон класичної моди й "оселився" в шафі першої леді України.
У верблюжому з домішками вершкового, гірчичного чи шоколадного дружина президента часто виходила у світ. Вона сміливо комбінувала його з сірим, чорним, білим і навіть з блакитним. На диво, усі фешн-експерименти Зеленської з цим кольором створювали вау-ефект.
Олена Зеленська в улюбленому верблюжому кольорі / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська в улюбленому верблюжому кольорі / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська в улюбленому верблюжому кольорі / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська в улюбленому верблюжому кольорі / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська в улюбленому верблюжому кольорі / Фото з інстаграму першої леді