Уже несколько дней президентская чета Украины находится в США. Там Елена и Владимир Зеленские посещают различные мероприятия и встречаются с иностранными партнерами.

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Новый образ первой леди Украины

Елена Зеленская не только общается с американскими коллегами, а и демонстрирует новые аутфиты. Для встречи с руководством Департамента Стэнфордского университета по вопросам многообразия и равных возможностей жена президента выбрала стильный костюм серо-зеленого цвета, состоящий из пиджака, который застегивался на пуговицы, и укороченных брюк. Стройную талию Елены подчеркнул тоненький черный ремешок. Такой look она соединила с черными туфлями-лодочками на каблуке.

Волосы Зеленская уложила ровно и большую часть убрала набок. На лице она сделала легкий повседневный макияж в коричневых оттенках. Среди украшений look дополнили небольшие серьги-кольца.



Рабочая встреча Елены Зеленской в США / Фото из инстаграма первой леди



Рабочая встреча Елены Зеленской в США / Фото из инстаграма первой леди



Рабочая встреча Елены Зеленской в США / Фото из инстаграма первой леди



Рабочая встреча Елены Зеленской в США / Фото из инстаграма первой леди



Елена и Владимир Зеленские в США / Фото из инстаграма первой леди

Текст публикации Елены Зеленской:

Говорить о конкретных изменениях в вопросах инклюзии и безбарьерности всегда сложно.

Хорошим примером равных возможностей получения образования для всех лиц, независимо от расовой, национальной, религиозной принадлежности, является Стэнфордский университет. Его основали в 1885 году. При университете создан специальный Департамент по вопросам многообразия и равных возможностей, который обеспечивает равный доступ студентов и преподавателей с инвалидностью и инклюзией. Имела плодотворную дискуссию с руководством Департамента на эти темы.

Мне импонирует индивидуальный подход к каждому студенту, который применяют в этом заведении. Мы в Украине часто унифицируем подходы в образовании, а сегодня я услышала о другом варианте, который работает для более чем 3 тысяч студентов Стэнфордского университета.

Учебный план составляется отдельно для каждого студента. В университете есть доступные классы, обеспечивается перевод лекций на жестовый язык. Работают ассистенты, которые конвертируют текст: увеличивают, оцифровывают, передают шрифтом Брайля. Студенты имеют возможность загрузить в специальную систему свои медицинские справки и добавить конкретный запрос относительно индивидуального варианта получения образовательных услуг.

Все это может быть и в украинских вузах. Каждый студент имеет право на доступное образование. Надеюсь, что и в Украине совсем скоро произойдут перемены в отношении к инклюзивному образованию как в наших головах, так и в конкретных поступках.