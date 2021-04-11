Елена Зеленская показала два безупречных образа в Турции: фото
Президентская чета 10 апреля прибыла в Турцию с официальным визитом. Владимир и Елена Зеленские встретились с господином и госпожой Эрдоган. Первая леди Украины в очередной раз продемонстрировала безупречный вкус и появилась на публике в двух изысканных образах.
Источник:инстаграм Елены Зеленской
В то время, как Владимир Зеленский был на заседании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, его жена запустила два аудиогида в Стамбуле и Анкаре. Украиноязычная озвучка появилась в Галатской башне и Музее анатолийских цивилизаций.
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"Я искренне благодарю Министерство иностранных дел и Министерство культуры и туризма Турции, а также украинские дипломатические учреждения, которые поддержали нашу инициативу и способствовали ее реализации. А мы продолжаем работать над распространением украинского языка в мире", – высказалась первая леди Украины.
Первый образ Елены Зеленской
Для перелета и выхода в Стамбуле жена президента выбрала любимые брюки палаццо небесно-голубого цвета и стильный черный жакет прямого кроя без карманов. Верх look довершили золотистая цепочка и ожерелье из камней.
Изысканный наряд она соединила с массивной черно-белой обувью без каблуков. Волосы Елена Зеленская уложила в голливудские локоны, глаза подвела черным карандашом, а губы накрасила нежной нюдовой помадой.
Владимир и Елена Зеленские в Турции / Фото ОП
Владимир и Елена Зеленские в Турции / Фото ОП
Елена Зеленская с госпожой Эрдоган / Фото ОП
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Второй образ Елены Зеленской
Для встречи с господином и госпожой Эрдоган Елена Зеленская выбрала элегантное черное платье-футляр длины миди и подчеркнула талию тонким лакированным ремешком. Наряд она довершила удлиненным пиджаком в тон с атласным лацканом и туфлями на невысоких каблуках с острым носком. Первая леди надела массивные золотые серьги-кольца и прогуливалась по дворцу уже без защитной маски. Ее образ был вечерним и официальным одновременно.
"Этот чудесный день промелькнул как одно мгновение. Спасибо господину и госпоже Эрдоган за еще один теплый и гостеприимный прием. До новых встреч", – поблагодарила Елена Зеленская.
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Напомним, Елена Зеленская дважды была в Турции в октябре 2020 года:
- во время первой поездки она запустила украиноязычные аудиогиды в культурных достопримечательностях Турции. Перед публикой Зеленская красовалась в элегантном темно-синем платье с асимметричным декольте;
- во время второго визита она встретилась с женщинами-послами иностранных государств. Тогда первая леди показала образ в полосатой блузке и бордовых брюках палаццо.
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