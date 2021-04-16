После встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Брижит Макроном первая леди Украины посетила Версальский дворец. Благодаря ей памятник ЮНЕСКО заговори на украинском языке.

Стоит увидеть Елена Зеленская прибыла во Францию ​​в пудровыми костюме: изысканный образ первой леди

"Мы упорно работали девять месяцев, чтобы после окончания карантина все посетители Версальского дворца смогли услышать экскурсию на украинском языке. С нетерпением жду открытия Версальского дворца после снятия карантина. А пока мы работаем дальше", – написала Елена Зеленская.

Стильный образ Елены Зеленской

Для появления в Версале первая леди Украины выбрала трендовый образ в классическом стиле. Изысканный костюм пудрового цвета она сменила на элегантный светлый тренч. Его Елена Зеленская соединила с молочной блузкой, черными укороченными брюками и белыми кроссовками. Стройную талию супруга президента подчеркнула широким поясом.

Волосы Зеленская уложила в фирменную прическу и подобрала лаконичные блестящие серьги с камнями. Аутфит она довершила нежным дня макияжем с акцентом на глазах. Первая леди сдержала карантина и появилась в Версальском дворце в защитной маске.

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Напомним, в июне 2019 года Елена Зеленская также поддерживала мужа во время официального визита во Францию. Тогда она продемонстрировала стильный образ во время встречи с первой леди Брижит Макрон.

Выходы Елены Зеленская во время рабочих визитов: