После встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Брижит Макроном первая леди Украины посетила Версальский дворец. Благодаря ей памятник ЮНЕСКО заговори на украинском языке.
Стоит увидеть Елена Зеленская прибыла во Францию в пудровыми костюме: изысканный образ первой леди
"Мы упорно работали девять месяцев, чтобы после окончания карантина все посетители Версальского дворца смогли услышать экскурсию на украинском языке. С нетерпением жду открытия Версальского дворца после снятия карантина. А пока мы работаем дальше", – написала Елена Зеленская.
Стильный образ Елены Зеленской
Для появления в Версале первая леди Украины выбрала трендовый образ в классическом стиле. Изысканный костюм пудрового цвета она сменила на элегантный светлый тренч. Его Елена Зеленская соединила с молочной блузкой, черными укороченными брюками и белыми кроссовками. Стройную талию супруга президента подчеркнула широким поясом.
Волосы Зеленская уложила в фирменную прическу и подобрала лаконичные блестящие серьги с камнями. Аутфит она довершила нежным дня макияжем с акцентом на глазах. Первая леди сдержала карантина и появилась в Версальском дворце в защитной маске.
Для просмотра всех фото листайте вправо
Напомним, в июне 2019 года Елена Зеленская также поддерживала мужа во время официального визита во Францию. Тогда она продемонстрировала стильный образ во время встречи с первой леди Брижит Макрон.
Выходы Елены Зеленская во время рабочих визитов:
- в Турции она показала два безупречных образа – в голубых штанах палаццо и черном жакете, изысканной черном платье-футляр.
- в Катаре супруга президента появлялась в молочном костюме и элегантном жакете, который совместила с белой шелковой юбкой.