Президентская чета появилась в усадьбе Маунт-Вернон, которая принадлежала первому президенту США Джорджу Вашингтону. Сейчас поместье, расположенное в 20 километрах от Вашингтона, принадлежит союзу женщин. Именно в нем по инициативе Елены Зеленской заработал первый украиноязычный аудиогид в США.
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Я очень ценю то, что мы налаживаем тесную связь с США именно из-за исторического контекста и "мягкой силы", о которой все сейчас так много слышат и говорят. Культурная дипломатия не знает границ и пределов,
– высказалась первая леди Украины.
Елена и Владимир Зеленский в США / Фото из инстаграма первой леди
Елена и Владимир Зеленский в США / Фото из инстаграма первой леди
Елена и Владимир Зеленский в США / Фото из инстаграма первой леди
Новый образ Елены Зеленская в США
Для появления в усадьбе Маунт-Вернон супруга президента выбрала элегантное платье темно-синего цвета. Это приталенный наряд от колен с прикрытыми плечами и тонким коричневым поясом. Платье в деловом стиле замечательно подчеркнуло фигуру Елены Зеленской.
Сдержанный образ она довершила коричневыми туфлями-лодочками на высоких шпильках и пышным колье из бисера. Волосы первая леди уложила в легкие голливудские локоны, а макияж сделала в шоколадных оттенках, выделив глаза.
Елена Зеленская в элегантном платье в США / Фото из инстаграма первой леди
Елена Зеленская в элегантном платье в США / Фото из инстаграма первой леди
Елена и Владимир Зеленский в США / Фото из инстаграма первой леди
Полный текст публикации Елены Зеленская:
Наконец-то! Украиноязычный аудиогид в США!
31-й аудиогид в нашей сети заработал в имении Джорджа Вашингтона – усадьбе Маунт-Вернон, где жила семья первого президента Соединенных Штатов. Символично, что в настоящее время имение принадлежит союзу женщин, благодаря усилиям и настойчивости которых его и удалось сохранить.
Я очень ценю то, что мы налаживаем тесную связь с США именно с помощью исторического контекста и "мягкой силы", о которой все сейчас так много слышат и говорят. Культурная дипломатия не знает границ и пределов, это путь постепенных, но действенных изменений через каналы, которые доступны каждому из нас – историю, культуру, искусство.
Очень рада, что теперь аудиогид будет работать и в Соединенных Штатах, где каждый украинец или тот, кто интересуется нашим языком, сможет услышать историю первого Президента этой великой страны на украинском.