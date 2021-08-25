Ко Дню Независимости 24 августа в Киеве проходило множество праздничных мероприятий. Одним из таких был концерт легендарного Андреа Бочелли.

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Выступление итальянского певца в Мариинском парке посетили общественные деятели, украинские звезды и президентская чета Владимира и Елены Зеленских. Концерт под названием "Голос моей души" прошел в поддержку создания Центра современного искусства в Украине.

Образ Елены Зеленской

На мероприятии первая леди Украины имела по-особому изысканный вид. Она выбрала стильный черный смокинг. Костюм состоял из жакета с красной подкладкой, лацканами и небольшими разрезами на руках, а также брюк с похожими разрезами.

Елена Зеленская дополнила комплект черным корсетом с вышивкой. Интересно, что одежду для жены президента специально создал украинский дизайнер Иван Фролов (Frolov).

Первая леди соединила наряд с босоножками на высоких каблуках в тон, а также элегантными серьгами и тонким браслетом от Guzema Jewelry.

Елена Зеленская выровняла и распустила волосы, заправив пряди с одной стороны за ухо. На лице она сделала роскошный макияж. Супруга президента подчеркнула глаза стрелками, а губы накрасила красной помадой.



​Владимир и Елена Зеленские / Фото из инстаграма Владимира Зеленского



Владимир и Елена Зеленские / Фото из инстаграма Владимира Зеленского



Елена Зеленская / Фото из инстаграм-сторис Ивана Фролова

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