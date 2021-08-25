Ко Дню Независимости 24 августа в Киеве проходило множество праздничных мероприятий. Одним из таких был концерт легендарного Андреа Бочелли.
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Выступление итальянского певца в Мариинском парке посетили общественные деятели, украинские звезды и президентская чета Владимира и Елены Зеленских. Концерт под названием "Голос моей души" прошел в поддержку создания Центра современного искусства в Украине.
Образ Елены Зеленской
На мероприятии первая леди Украины имела по-особому изысканный вид. Она выбрала стильный черный смокинг. Костюм состоял из жакета с красной подкладкой, лацканами и небольшими разрезами на руках, а также брюк с похожими разрезами.
Елена Зеленская дополнила комплект черным корсетом с вышивкой. Интересно, что одежду для жены президента специально создал украинский дизайнер Иван Фролов (Frolov).
Первая леди соединила наряд с босоножками на высоких каблуках в тон, а также элегантными серьгами и тонким браслетом от Guzema Jewelry.
Елена Зеленская выровняла и распустила волосы, заправив пряди с одной стороны за ухо. На лице она сделала роскошный макияж. Супруга президента подчеркнула глаза стрелками, а губы накрасила красной помадой.
Владимир и Елена Зеленские / Фото из инстаграма Владимира Зеленского
Владимир и Елена Зеленские / Фото из инстаграма Владимира Зеленского
Елена Зеленская / Фото из инстаграм-сторис Ивана Фролова
Последние образы Елены Зеленской
- На праздничный парад ко Дню Независимости первая леди надела элегантный белый костюм, состоящий из блузки и длинной приталенной юбки.
- 23 августа в Киеве состоялся саммит первых леди. Супруга президента примерила роскошный молочный брючный костюм.
- Днем ранее Елена Зеленская побывала на церемонии вручения наград "Национальная легенда Украины". Она позировала в платье нежно-голубого цвета.