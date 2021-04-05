Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с мужем отправилась в Катар. Там она встретилась с Ее Высочеством шейхой Мозой бинт Насер Аль Миснед. Во время встречи жена президента продемонстрировала безупречный аутфит в молочном костюме.

Ее Высочество уже 26 лет возглавляет Катарский фонд образования, науки и общественного развития. На встрече в Катаре обсудили несколько вопросов, связанных с преодолением последствий пандемии COVID-19, культурно-гуманитарным сотрудничеством и поддержкой молодежи.

Смотрите также Елена Зеленская предстала в элегантном жакете для визита в Катар: фото образа

Мне было приятно поделиться с шейхой достижениями Украины в области образования за последний год. В частности, рассказать о принятой Концепции развития STEM-образования и внедренной национальной электронной платформе "Всеукраинская школа онлайн",

– написала в публикации Елена Зеленская.

Также первая леди добавила, что ей очень импонируют Всемирный инновационный саммит по вопросам образования (WISE) и Всемирный форум по здравоохранению WISH (World Innovation Summit for Health), начатые госпожой Мозой: "Эти инициативы направлены на модернизацию образования путем внедрения инноваций и на внедрение инновационных технологий в области здравоохранения в глобальном измерении. Я убеждена, что Украина заинтересована и готова активно участвовать в этих глобальных инициативах, которые все больше вызывают широкий международный интерес".

Я считаю, что у каждой первой леди или джентльмена мира есть ценный опыт, которым важно обмениваться. Так мы сможем использовать нашу "мягкую силу" для решения многих актуальных вопросов настоящего,

– подчеркнула Зеленская.

Элегантный образ Елены Зеленской

Для рабочей встречи жена Владимира Зеленского выбрала сдержанный костюм молочного цвета, который состоял из обтягивающей юбки длины миди и укороченного пиджака. Также Елена надела изысканную блузку. Наряд соединила с бежевыми туфлями-лодочками на каблуке.

Волосы первая леди аккуратно уложила набок, а на лице сделала повседневный макияж в натуральных оттенках с акцентом на глазах. Довершила look минималистичными серьгами и неизменным аксессуаром на сегодняшний день – черной защитной маской.

Для просмотра фото листайте вправо