Президент Зеленский с женой прилетели в Париж. Там лидер государства должен встретиться с Макроном и провести переговоры. Переговоры между руководителями стран обусловлены напряженным состоянием вблизи украинских границ. Вероятно, деловые встречи проведет и первая леди Елена Зеленская.

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Образ Елены Зеленской

На трапе самолета жена президента продемонстрировала элегантный аутфит. Для делового визита первая леди выбрала нежный пудровый костюм, состоящий из юбки длины макси и стильного жакета. Безупречную фигуру подчеркивал тонкий пояс бордового цвета.

Классический костюм Елена Зеленская соединила с туфлями на невысоком каблуке в тон. Она выровняла волосы и уложила их в лаконичную прическу. Также образ жены президента дополняли золотые серьги.

На лице первая леди сделала макияж с акцентом на глазах. Из-за пандемии коронавируса Елена Зеленская надела защитную маску.



Елена и Владимир Зеленский прибыли во Францию / Скриншот с видео

Изысканные образы Елены Зеленской