Супруга президента радушно приветствовала участников мероприятия и журналистов. Она позировала перед папарацци, мило улыбаясь. Елена Зеленская долго готовилась к этому дню, поэтому внимание уделила не только программе, но и собственному образу.

К теме Саммит первых леди и джентльменов: Зеленская рассказала об участниках

Элегантный look Елены Зеленской

Первая леди Украина предстала перед иностранными гостями и представителями СМИ в элегантном костюме молочного цвета, состоящем из широких брюк с полосами спереди и пиджака, который застегивался на одну пуговицу. Такой наряд она соединила с туфлями-лодочками в тон на каблуке.

Волосы женщина собрала в пучок сзади, оставив лишь несколько локонов, которые красиво спадали на лицо. Макияж сделала в коричневых оттенках. Зеленская не любит накладывать на лицо много косметики, поэтому ее мейкап всегда максимально натуральный и нежный. Елена довершила ауфит лаконичными серьгами и брошью.



Елена Зеленская в молочном костюме / Фото Алены Чернецкой, 24 канал



Елена Зеленская в молочном костюме / Фото Алены Чернецкой, 24 канал



Елена Зеленская в молочном костюме / Фото Алены Чернецкой, 24 канал

О начале долгожданного саммита первая леди рассказала и в своем инстаграме. Также она пригласила всех желающих присоединиться к событию в онлайн-режиме.

Текст публикации Елены Зеленской:

Начинаем Киевский саммит первых леди и джентльменов. Впервые в истории представители "мягкой силы" собрались для обсуждения вызовов новой реальности. Мы поднимем острые вопросы, будем искать на них ответы и обменяемся собственным опытом по актуальным проблемам. Я очень счастлива, что именно моя страна на 30-летие своей независимости стала местом встречи первых леди и джентльменов. Мы становимся крепче и заметнее в мире. Не в последнюю очередь именно благодаря "мягкой силе", новые возможности для которой, я уверена, будут формироваться сегодня на наших глазах у Софии Киевской.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма первой леди

Напомним, накануне киевского саммита первых леди и джентльменов Елена Зеленская встретилась с журналистами и ответила на все интересующие их вопросы. Тогда жена Зеленского приехала на пресс-конференцию также в молочном костюме, однако он состоял из платья и пиджака.