Президентская чета Елены и Владимира Зеленских прибыла в Катар в воскресенье, 4 апреля, с деловым визитом. Первая леди покорила публику безупречным образом.

Президент Украины и его жена планируют провести в Государстве Катар ряд деловых встреч. Во время них они обсудят вопросы сотрудничества двух стран во многих сферах.

Важно Владимир Зеленский и его жена прибыли в Катар

Образ Елены Зеленской

Первая леди Украины очаровала публику элегантным образом, который продемонстрировала на трапе самолета. Она предстала перед камерами в белоснежной шелковой длинной юбке, которая красиво развевалась на ветру, а также в черном элегантном жакете.

Тонкий ремешок удачно подчеркивал элегантную фигуру. Также на шее Елены Зеленской виднелся стильный платок с принтом, который дополнял look.

Такой наряд супруга президента соединила с нежно-розовыми туфлями с острым носком на каблуках. Елена Зеленская распустила волосы и уложила их легкими волнами. На лице первой леди красовался макияж с акцентом на глазах. Как и Владимир Зеленский, Елена предстала с черной защитной маской согласно карантинным нормам.

Безупречные образы первой леди