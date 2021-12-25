За этот год Елена Зеленская выходила в свет и в кроссовках, и в платьях с открытыми плечами, и в ярких костюмах, и даже в соблазнительном смокинге. Все аутфиты супруги президента вызывали шквал обсуждений в сети, а мы готовы показать лучшие из них.

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Лучшие выходы Елены Зеленской за 2021 год

В августе 2021 года Елена Зеленская как никогда часто появлялась на публике. Все из-за ряда официальных мероприятий, приуроченных к 30-летию Независимости Украины. Так, модный марафон супруга президента начала с нежно-голубого платья с открытыми плечами. Наряды от украинского бренда Litkovskaya она надела на церемонию награждения премией "Национальная легенда Украины".

На официальном вечере Зеленская сияла в платье с открытыми плечами и обтягивающим силуэтом. Его первая леди Украины завершила серьгами от любимой Guzema.

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская на церемонии "Национальная легенда Украины" / Фото ОП

На саммите первых леди и джентльменов Елена Зеленская появилась в костюме цвета айвори от украинского бренда Six. Это двубортный жакет оверсайз и широкие брюки свободного кроя. Из аксессуаров она подобрала золотую брошь из коллекции "Независимая" от Валерии Гуземы. Кстати, стоит украшение почти 25 тысяч гривен!

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская на саммите в Киеве / Фото из инстаграма первой леди

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская на саммите в Киеве / Фото из инстаграма первой леди

Вечером после саммита, 23 августа, супруги Зеленские принимали иностранных гостей в Национальном театре оперы и балета. Для гала-концерта первая леди выбрала шелковое платье черного цвета с обтягивающим силуэтом и асимметричным кроем. Так, супруга президента второй раз за 2021 год обнажила плечи.

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в Национальной опере Украины / Фото ОП

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На параде к 30-летию Независимости Украины Елена Зеленская поразила аутфитом от бренда Litkovskaya – длинной юбкой-карандаш молочного цвета и белой блузой с колосками из бисера. Этот символический акцент еще долго обсуждала украинская фэшн-индустрия.

Финальным выходом стал "закрытый" концерт итальянского тенора Андреа Бочелли. На торжественном мероприятии жена Зеленского появилась в черном смокинге от именитого бренда Frolov. Главной деталью look стали "разрезанные" рукава, обтягивающие штаны, красная подкладка и трендовые шпильки со шнуровкой.

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в блузе с колосками на параде к 30-летию Независимости / Фото "КП в Украине"

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена и Владимир Зеленские на параде к 30-летию Независимости / Фото ОП

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в черном смокинге / Фото из инстаграма Frolov

За 2021 год президентские супруги Украины совершили пять официальных поездок за границу. И в каждой из них первая леди выглядела неотразимо!

  • В февральском путешествии в Объединенные Арабские Эмираты Елена Зеленская поражала не только деловыми костюмами. В мечеть в Дубае она надела традиционное арабское платье – объемный наряд винного цвета с белой вышивкой.

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Владимир Зеленский и Елена Зеленская в арабском платье / Фото из инстаграма

  • Во время визита в Катар первая леди Украины показала сразу два эффектных образа. Первый – в удлиненном жакете от итальянской марки P.A.R.O.S.H и юбке цвета айвори от украинского SIX, которая кокетливо развевалась на трапе самолета. Второй – в молочном костюме на встрече с шейхой Катара.

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Владимир и Елена Зеленские в Катаре / Фото ОП

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в молочном костюме с шехой Катара / Фото ОП

  • Для поездки в Турцию Елена Зеленская тоже подготовила два безупречных образа – в широких брюках небесно-голубого цвета и черном платье-футляре от люксового бренда Victoria Beckham.

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в платье-футляре Victoria Beckham / Фото из инстаграма первой леди

В апреле супруги Зеленские летали во Францию. Для встречи с Брижит Макрон первая леди Украины выбрала элегантный пудровый костюм с приталенным силуэтом. В то время как в Версаль надела тренч и кроссовки от экологического бренда Veja, который носят Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в кроссовках в Версале / Фото из инстаграма первой леди

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в кроссовках в Версале / Фото из инстаграма первой леди

Но, наверное, наибольшее внимание общественности привлекли образы Елены Зеленской в ​​США, куда они с Владимиром Зеленским летали в августе 2021 года.

  • Жена президента поразила еще на трапе самолета – в голубовато-бирюзовом костюме от одного из любимых украинских брендов Six.
  • В имении Джорджа Вашингтона Зеленская красовалась в черном платье с мини-кейпом от марки A.M.G.
  • В черном ансамбле с юбкой и белым воротничком первая леди Украины прибыла на встречу Power Woman.
  • Ее серо-зеленый костюм в стиле милитари тоже не остался без внимания. Укороченные брюки со стрелками и пиджак с накладными карманами бренд Six выпустил эксклюзивно для Зеленской.
  • В США Елена Зеленская впервые надела нашумевший костюм с символической вышивкой в ​​виде колосков. Жакет с узором и прямую юбку создал украинский дизайнер Артем Климчук.

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в голубовато-бирюзовом костюме в США / Фото ОП

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в платье-кейпе в США / Фото ОП

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в костюме милитари в США / Фото ОП

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в черном ансамбле в США / Фото из инстаграма первой леди

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в костюме с колосками в США / Фото ОП

Не упустите Елена Зеленская рассказала, кто подбирает ей гардероб во время официальных выходов

В этом году Елена Зеленская как никогда часто экспериментировала с яркими цветами. Сдержанные черные и белые наряды в гардеробе разбавили красные, персиковые, ярко-синие, оранжевые и голубые аутфиты. Самые эффектные из них смотрите дальше.

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в персиковом костюме / Фото из инстаграма первой леди

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в образе total red костюме / Фото из инстаграма первой леди

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в ярко-синем костюме / Фото из инстаграма первой леди

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в оранжевом платье / Фото из инстаграма первой леди

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в голубом костюме / Фото из инстаграма первой леди

Если проанализировать все выходы Елены Зеленской за 2021 год, то легко заметить, что ее сердце покорил цвет camel – верблюжий. Его ассоциируют со светло-коричневым или оттенком пустынный песок. Этот цвет быстро вошел в канон классической моды и поселился в шкафу первой леди Украины.

В верблюжьем с примесями сливочного, горчичного или шоколадного супруга президента часто выходила в свет. Она смело комбинировала его с серым, черным, белым и даже с голубым. Удивительно, все фэшн-эксперименты Зеленской с этим цветом создавали вау-эффект.

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в любимом верблюжьем цвете / Фото из инстаграма первой леди

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в любимом верблюжьем цвете / Фото из инстаграма первой леди

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в любимом верблюжьем цвете / Фото из инстаграма первой леди

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в любимом верблюжьем цвете / Фото из инстаграма первой леди

найстильніші виходи Олени Зеленської за 2021 рік

Елена Зеленская в любимом верблюжьем цвете / Фото из инстаграма первой леди