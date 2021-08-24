В столице Украины проходят торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости. В центре Киева собрались тысячи украинцев и гостей из других стран. Все они отмечают 30-летие нашей суверенности.

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Образ Елены Зеленской

Первая леди Украины также приняла участие в торжествах. Она предстала перед публикой в элегантном костюме белого цвета, состоявшем из белой блузки и приталенной юбки. Волосы Елена Зеленская уложила ровно и забрала набок. На лице она сделала легкий повседневный макияж в коричневых оттенках.

Поскольку погода в Киеве – теплая и солнечная, то такой образ жены президента был уместным и в очередной раз подчеркнул ее изысканный вкус в одежде.



Елена Зеленская на параде ко Дню Независимости / Скриншот из видео



Елена Зеленская на параде ко Дню Независимости / Скриншот из видео

Выходы первой леди накануне Дня Независимости: