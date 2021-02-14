Президентская пара на днях отправилась в ОАЭ с официальным визитом. Во время посещения мечети шейха Заида Елена Зеленская примерила традиционное арабское платье.

В субботу, 13 февраля, президентская пара Владимира и Елены Зеленских прибыла в ОАЭ. Первая леди сопровождает мужа во время официального визита и недавно вместе с ним побывала в мечети шейха Заида.

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Владимир и Елена Зеленская почтили память первого президента и основателя ОАЭ шейха Заида в месте его захоронения рядом с мечетью. После этого они осмотрели мечеть и расписались в Книге почетных гостей.

Образ Елены Зеленской

Первая леди Украины вместе с мужем прибыла в мечеть шейха Заида, которая является одной из крупнейших в мире. Как и положено, супруги зашли в мечеть без обуви.

Елена Зеленская в этот раз выбрала традиционное арабское платье. Она предстала перед камерами в длинном платье насыщенного винного цвета с белой вышивкой и длинными рукавами.

Белокурые волосы первая леди забрала назад и дополнила наряд белым шелковым платком. На лице Елена Зеленская сделала легкий макияж.

Предыдущие образы первой леди