Елена Зеленская поразила образом в традиционном арабском платье: видео
Президентская пара на днях отправилась в ОАЭ с официальным визитом. Во время посещения мечети шейха Заида Елена Зеленская примерила традиционное арабское платье.
Источник:"Сегодня"
В субботу, 13 февраля, президентская пара Владимира и Елены Зеленских прибыла в ОАЭ. Первая леди сопровождает мужа во время официального визита и недавно вместе с ним побывала в мечети шейха Заида.
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Владимир и Елена Зеленская почтили память первого президента и основателя ОАЭ шейха Заида в месте его захоронения рядом с мечетью. После этого они осмотрели мечеть и расписались в Книге почетных гостей.
Образ Елены Зеленской
Первая леди Украины вместе с мужем прибыла в мечеть шейха Заида, которая является одной из крупнейших в мире. Как и положено, супруги зашли в мечеть без обуви.
Елена Зеленская в этот раз выбрала традиционное арабское платье. Она предстала перед камерами в длинном платье насыщенного винного цвета с белой вышивкой и длинными рукавами.
Белокурые волосы первая леди забрала назад и дополнила наряд белым шелковым платком. На лице Елена Зеленская сделала легкий макияж.
Предыдущие образы первой леди
- Во время визита в ОАЭ Елена Зеленская встретилась с Министром культуры и молодежи. Она показала безупречный образ в белом костюме.
- Во время прибытия в ОАЭ первая леди выбрала винный деловой костюм.
- Ранее Елена Зеленская посетила встречу по вопросу школьного питания и показала красивый образ в широком костюме синего цвета.
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