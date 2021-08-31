Ночью 31 августа президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прилетел в Соединенные Штаты. Насыщенный рабочий график ожидает не только главу государства, но и первую леди.

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Образ Елены Зеленской

На трапе самолета первая леди Украины продемонстрировала стильный и элегантный look. Для визита в США она выбрала костюм голубовато-бирюзового цвета, состоявший из нешироких брюк и жакета с блестящими пуговицами.

Елена Зеленская соединила наряд с бежевыми туфлями на невысоких каблуках, а также дополнила образ золотыми серьгами-камнями.

Волосы первой леди были уложены в изысканный пучок сзади. На лице супруга президента сделала легкий макияж, подчеркнув глаза тенями и тушью, а губы – нюдовой помадой.



Елена и Владимир Зеленские / Фото из инстаграма Владимира Зеленского



Елена и Владимир Зеленские / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Планы первой леди в США

Елена Зеленская поделилась, что впереди ее ждет насыщенная программа. Все важные встречи станут возможностью взаимообмена опытом США и Украины. Первая леди рассказала о таких планах:

запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон,

встреча с женщинами Power women,

открытие "Украинского дома",

посещение музея Холокоста,

рабочие встречи в Стэнфордском университете и в Управлении образования Сан-Франциско,

посещение художественной галереи De Young.

Текст публикации Елены Зеленской

Прибыли в США с рабочим визитом Владимира.

Впереди – насыщенная программа: запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон и встреча с женщинами Power women, открытие "Украинского дома", посещение музея Холокоста, рабочие встречи в Стэнфордском университете и в Управлении образования Сан-Франциско, визит в художественную галерею De Young и многое другое.

Каждое событие этих активных дней – возможности, перспективы и взаимообмен для США и Украины. Уверена, что благодаря "мягкой силе" культурной дипломатии мы станем еще ближе, а наша связь усилится.