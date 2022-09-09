Как сообщали 8 сентября, церемония провозглашения нового короля пройдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне перед церемониальным органом, известным как Совет по вступлению в должность. Он должен собраться в течение 24 часов после смерти правительницы.

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Уже в субботу, 10 сентября, на собрании будет объявлено о смерти королевы Елизаветы II и зачитано традиционное обращение. Затем король, взявший себе имя Чарльз III, посетит вторую встречу с этой группой, где он провозгласит свое первое заявление и принесет клятву сохранить Церковь.



Принц Чарльз с Елизаветой II / Фото Getty Images

Позже Чарльз III будет официально провозглашен новым королем, а с площадок по всему городу прозвучат пушечные залпы. Также приспущенные флаги поднимут на 24 часа, начиная с 13:00 субботы по местному времени, чтобы отметить провозглашение короля, а затем их снова опустят.

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В то время королева Елизавета III будет три дня почивать в соборе Святого Джайлза в Эдинбурге, пока будут продолжаться подготовки к похоронам, которые ожидаются примерно через 10 дней со дня смерти. Впоследствии гроб с телом правительницы доставят королевским поездом в Лондон, где пройдут похороны в Вестминстерском аббатстве.

Стоит добавить, что супругу принца Чарльза – Камиллу Паркер-Боулз – должны провозгласить королевой-консортом. Такое предписание еще при жизни недавно давала сама Елизавета II.

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