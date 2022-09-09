Во дворец новый король приехал на черном автомобиле прямо из аэропорта. Подданные короля сразу встретили нового главу государства и Содружества нации возгласами и лозунгами "Боже, храни короля!" и "Гип-гов ура!".

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Принц Чарльз прибыл в Лондон / Фото Sky News



Принц Чарльз прибыл в Лондон / Фото Sky News

Король Чарльз подошел к поклонникам и немного с ними пообщался, одна из женщин даже поцеловала его в щеку. Этот поступок можно считать нарушением королевского протокола, но новый король, похоже, воспринял его спокойно.



Принц Чарльз сразу вышел к публике во дворец / Фото Sky News



Одна из женщин поцеловала принца Чарльза в щеку. Фото Sky News

В частности, Чарльз вместе с женой Камиллой подошли к воротам Букингемского дворца, где тысячи людей принесли свои цветы в память покойной королевы. Со встревоженным лицом и печалью в глазах он осмотрел их и поблагодарил за внимание его матери. Король был одет в траурный черный костюм с белой рубашкой и черным галстуком, в то время как королева-консорт имела черное меди-платье с туфлями и ожерельем из жемчуга, которые когда-то очень любила Елизавета II.



Принц Чарльз вместе с супругой осмотрели цветы покойной королеве / Фото Sky News



Принц Чарльз вместе с супругой осмотрели цветы покойной королеве / Фото Sky News

После этого супруги вместе прошли сквозь ворота дворца, считающегося главной резиденцией короля. До этого пара жила в Кларенс-Гаузе.



После короткого выхода к публике они вместе пошли в Букингем / Фото Sky News

Как сообщила британскому изданию Sky News королевский корреспондент Рианнон Миллс, Елизавета II была бы счастлива, если бы увидела, как публика принимает своего нового короля. Несмотря на его неоднозначную биографию с личной жизнью и не особое расположение британцев, все сложилось наилучшим образом. По словам корреспондента, это очень его стиль, и он что-то явно унаследовал от матери, когда общался с подданными. Также она вспомнила о его жене Камилле.

Миллс говорит, что это "то, что королева надеялась" для приема своего сына. Она говорит, что для некоторых – король был "противоречивым персонажем" и временами был откровенным, но у него "связь" с людьми и "искренне заботится о них". Королева очень ясно дала понять в своем обращении ко дню восшествия на престол еще в феврале, что, по ее мнению, Камилла посвятила себя институту, этим королевским обязанностям, поддержке своего сына,

– приводит слова Миллс издание.

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