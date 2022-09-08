Трагическую новость сообщил официальный аккаунт королевской семьи в твиттере. Ее величество ушла из жизни в замке Балморал (Шотландия), который очень любила.

К слову Умерла Елизавета II: биография легендарной монархини

Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем. Король и королева-консорт останутся в Балморале этим вечером и вернутся в Лондон завтра (9 сентября – 24 канал),

– говорится в сообщении.

Над Букингемским дворцом в Лондоне приспустили флаг Великобритании.

Королева Елизавета умерла в возрасте 96 лет / Фото The Royal Family

Обратите внимание Елизавета II скончалась: все, что известно сейчас

История Елизаветы II: королевы, человека-эпохи, легенды

Женщина была главой государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также 14 стран Содружества наций. В частности, она правила Британскими заморскими территориями. Елизавета II стала королевой совсем молодой – в возрасте 27 лет.

Произошло это по воле случая: дядя королевы, Эдуард VIII, отрекся от престола из-за любви с разведенной женщиной, поэтому из-за отсутствия наследников королем стал отец Елизаветы, взявший себе имя Георга VI. Следовательно, принцесса Елизавета стала наследницей "по допущению", ведь если бы кроме нее и ее родной сестры Маргарет был еще один брат, даже младше по возрасту, то право на корону имел бы он.



Принцесса Маргарет и Елизавета II / Фото Getty Images

Отец принцессы находился на престоле всего 15 лет, ведь из-за рака лёгких он умер в 1952 году. В тот момент его старшая дочь находилась с визитом в Кении. Коронация принцессы состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве и это была самая пышная коронация всех времен – ее в частности транслировали на телевидении. В 2015 году королева Елизавета II стала монархом, которая в истории Великобритании правила дольше всего. В 2022 году женщина праздновала платиновый юбилей правления – 70 лет.



Коронация Елизаветы II в 1953 году в Вестминстерском аббатстве / Фото Getty Images

За несколько лет до этого, 20 ноября 1947 года еще тогда принцесса Елизавета вышла замуж за принца Филиппа. У них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю, герцог Йоркский (1960) и принц Эдуард, граф Вессекский (1964). Пара прожила в совместном браке 73 года, муж скончался 9 апреля 2021 года после ухудшения состояния здоровья. После этого британская публика и мировая пресса заметили, что Елизавета II тоже начала страдать из-за проблем со здоровьем – именно она была рядом с любимым в последние минуты его жизни.



Елизавета II и принц Филипп с детьми / Фото Getty Images

Кто станет наследником престола

Согласно монаршим традициям, первым наследником на престол является самый старший принц Чарльз – ему 73 года. В последние годы его мать начала передавать сыну все больше обязанностей и полномочий, а его вторую жену – Камиллу, герцогиню Корнуольскую, она нарекла королевой-консортом после своей смерти – титул, вручаемый жене короля. Этот жест важен тем, что еще в 2005 году после обручения принца Чарльза и Камиллы был опубликован пресс-релиз, в котором говорилось о будущем звании принцессы, но не королевы-консорта. Стоит добавить, что до герцогини принц Чарльз был женат на принцессе Диане, но расстался с ней. Для Камиллы это тоже не первый брак – ее первым мужем был Эндрю Паркер Боулс.

Принц Чарльз признался, что переживает момент величайшей скорби. Он отметил, что потерю Елизаветы II глубоко ощутит вся страна и бесчисленное количество людей во всем мире.

Лиз Трасс – премьер-министр Великобритании – сообщила, что принц Чарльз взойдет на престол под именем король Чарльз III.



Елизавета II с сыном принцем Чарльзом и Камиллой / Фото Getty Images

После смерти принца Чарльза право на престол получит его старший сын – принц Уильям. Затем – внук принц Джордж. Всю ветвь наследников британской короны смотрите в нашей инфографике.



Наследники британского престола / Инфографика 24 канала