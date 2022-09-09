Почет королю отдали со всех уголков мира, и много мировых лидеров, таких как новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди, оплакивали ее "непоправимую потерю". Президент Украины Владимир Зеленский также выразил соболезнования королевской семье.

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Отметим также, что флаг Великобритании по всей стране был приспущен в знак траура по королеве.

Достопримечательности мира почтили память Елизаветы II

Небоскреб в Нью-Йорке Эмпайр-Стейт-Билдинг был подсвечен фиолетовым и серебряным в честь жизни и наследия королевы. "Сегодня вечером огни нашей башни будут сиять фиолетовым и сверкать серебром, чтобы почтить жизнь и наследие Ее Величества королевы Елизаветы II", – говорится в официальном твиттере здания.

Эйфелева башня в Париже в честь королевы выключила свет в полночь в четверг.



Один из крупнейших смотровых колес в мире Лондонский глаз также в знак траура по королеве объявил, что приглушит свет.

Лондонский глаз почтил память королевы / Скриншот твита

В израильском городе Тель-Авив флаг Великобритании был выставлен на фасаде мэрии. Здание было освещено цветами флага "в знак солидарности с британским народом, оплакивающим его смерть".

В израильском городе Тель-Авив почтили память королевы / Скриншот твита

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В центре Оттавы в Канаде огромный портрет королевы разместили на стеклянных стенах Национального центра искусств.



В Канаде почтили память королевы / Фото ВВС

В Новой Зеландии в Оклендском военном мемориальном музее развевался флаг страны. Согласно сообщению Stuff, страна также объявила, что все флаги на правительственных зданиях будут приспущены к полумачте в ознаменование смерти королевы.

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