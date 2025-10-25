Во дворце рассказали, что Сирикит лечилась с 2019 года, ведь имела несколько заболеваний. 17 октября у нее развилась инфекция крови, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Не пропустите Умер гитарист и лидер группы Green Grey Андрей Яценко
Для членов королевской семьи и их дома объявлен траур, который продлится год. Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул сначала отменил свою поездку на саммит лидеров АСЕАН в Малайзии из-за смерти королевы-матери. Однако впоследствии сообщил, что примет участие в церемонии прекращения огня с Камбоджей.
После инсульта, который Сирикит перенесла в 2012 году, она не появлялась на публике. Ее муж, король Пхумипон Адульядет, правил Таиландом дольше всех монархов – 70 лет.
Королева-мать Таиланда Сирикит / Фото AP
Что известно о Сирикит?
Сирикит родилась в 1932 году. Была дочерью посла Таиланда во Франции. Когда она училась в Париже, то познакомилась с Пхумипоном, который часть детства провел в Швейцарии.
Они обручились в 1949 году, а поженились в Таиланде через год, когда Сирикит было 17.
В 1956 году Сирикит недолго была регенткой (временно правила вместо монарха). Тогда ее муж две недели провел в храме, обучаясь стать буддийским монахом по распространенному в стране обряду посвящения.
Единственный сын женщины, король Маха Вачхиралонгкон, унаследовал престол в 2016 году. После коронации в 2019 году Сирикит официально получила титул королевы-матери.