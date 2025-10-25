Во дворце рассказали, что Сирикит лечилась с 2019 года, ведь имела несколько заболеваний. 17 октября у нее развилась инфекция крови, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Для членов королевской семьи и их дома объявлен траур, который продлится год. Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул сначала отменил свою поездку на саммит лидеров АСЕАН в Малайзии из-за смерти королевы-матери. Однако впоследствии сообщил, что примет участие в церемонии прекращения огня с Камбоджей.

После инсульта, который Сирикит перенесла в 2012 году, она не появлялась на публике. Ее муж, король Пхумипон Адульядет, правил Таиландом дольше всех монархов – 70 лет.

Королева-мать Таиланда Сирикит / Фото AP

Что известно о Сирикит?