Накануне мы публиковали, как на смерть королевы реагируют в основном украинские звезды. Теперь уже на информацию отреагировали иностранные артисты. Свои слова сострадания артисты публикуют в разных соцсетях.

Умерла королева Великобритании Елизавета II – она правила 70 лет

Дэниел Крейг

Английский актер впервые встретился с британской королевой еще в 2006 году на премьере фильма "Казино "Рояль". Королева обожала "бондиану", поэтому имела особые сантименты к одному из последних агентов 007. церемонии открытия Олимпиады-2012 в Лондоне: тогда Букингемский дворец на выходные превратился в съемочную площадку, а сам Дэниел стал лакеем королевы.

В 2022 году Крейг был назначен кавалером Ордена Святого Михаила и Святого Георгия (CMG) в новогодних наградах 2022 года за награды перед кино и театром. После смерти Елизаветы II мужчина заявил, что королева оставила "несравненное наследие, и его будет очень не хватать".

"Я, как и многие другие, был глубоко расстроен сегодняшними новостями, и мои мысли с королевской семьей, с теми, кого она любила, и со всеми, кто ее любил", – написал актер, сообщают в Sky News.



Дэниел Крейг и Елизавета II в видеоролике в 2012 году / Скриншот по видео

Элтон Джон

Легендарный британский музыкант Элтон Джон в 1998 году получил титул "сэр" от королевы Елизаветы II и стал командором Ордена Британской империи. Он был близким другом принцессы Дианы и остается другом принца Гарри и Меган Маркл. В своем твиттере он написал, что королева "провела страну через некоторые из самых больших и мрачных моментов".

Королева Елизавета II была большой частью моей жизни с самого детства по сей день, и я буду по ней несказанно скучать,

– написал Элтон.

Гелен Миррен

Британская актриса Гелен Миррен своего Оскара за лучшую женскую роль получила именно благодаря фильму "Королева" в 2006 году. В честь дня рождения королевы в 2003 году Миррен была назначена кавалером Ордена Британской империи (DBE) за заслуги перед драматическим искусством, поэтому она имеет право носить на имя титул Dame (женский аналог титула "сэр"). Сейчас она назвала Ее Величество "воплощением благородства".

"Я горжусь тем, что я подвержена Елизавете. Мы оплакиваем женщину, которая, с короной или без нее, была воплощением благородства", – написала актриса в инстаграмме.

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Мик Джаггер

Английский рок-музыкант и вокалист группы The Rolling Stones в 2002 году был удостоен рыцарского звания за заслуги перед популярной музыкой в ​​честь дня рождения королевы. В 2003 году он получил награду от принца Уэльского – нового короля страны. Сейчас он написал, что королева "всегда была рядом" на протяжении всей его жизни.

"В детстве я помню, как смотрела по телевизору самые яркие моменты ее свадьбы. Я помню ее красивой молодой леди, любимой бабушкой нации. Мои глубокие соболезнования королевской семье", – написал мужчина в инстаграмме.

Пол Маккартни

Легенда The Beatles в 1965 году в составе группы был удостоен Ордена Британской империи 3-й степени "за заслуги перед родиной". Он получил свою награду от королевы на церемонии в Букингемском дворце. Кавалер и рыцарь Британской империи почтили память королевы после ее смерти. Он написал в твиттере: "Боже, благослови королеву Елизавету II. Пусть она покоится с миром. Да здравствует король".

Джоан Роулинг

Британская писательница и автор серии книг о Гарри Поттере в 2001 году стала офицером Ордена Британской империи, а в 2009 году получила титул Рыцаря Почетного легиона. Она написала в сети, что монарх "заслужила свой отдых" после того, как "покорно исполняла свою конституционную роль в течение семидесяти лет".

Виктория и Дэвид Бекхэмы

Бывшая участница британской группы Spice Girls Виктория Бекхэм сказала, что королеву будут помнить за ее "неизменную преданность" после более чем 70-летнего пребывания в должности главы государства. Женщина всегда была близка к королевской семье, ведь в 2007 году ее назначили кавалером Ордена Британской империи "за заслуги перед индустрией моды". В частности, ее муж Дэвид Бекхэм в 2003 году тоже получил титул офицера Ордена Британской империи.

Я искренне расстроен смертью Ее Величества Королевы. Какое излияние любви и уважения мы увидели к платиновому юбилею за ее жизнь. То, насколько опустошенными мы чувствуем себя сегодня, показывает, что она означала для людей в этой стране и во всем мире. Как сильно она вдохновила нас своим лидерством. Как она утешала нас в трудные времена. До последних дней она достойно и благородно служила своей стране. Мои мысли и молитвы с нашей королевской семьей…

– написал Дэвид Бекхэм.