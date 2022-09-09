В первый полноценный день правления король Чарльз обратился к нации, которая оплакивает смерть Елизаветы II и приветствует нового главу государства и Содружества нации. С вечера 8 сентября возле Букингемского дворца собралась огромная толпа. Люди выражают поддержку монаршей семье.
Важно Самый старший наследник в истории: кто стал новым королем Великобритании
Великобритания и весь мир нетерпеливо ждали первой речи Чарльза. Уже завтра, 10 сентября, его официально объявят новым королем. Перед этим он выступил с посланием нации.
Послание Чарльза к нации: что сказал новый король
В своем почти 10-минутном обращении к нации король Чарльз отдал честь королю. Он описал свои чувства уныния за любимой матерью, которая была для него вдохновением и примером для него и всей семьи.
Король говорит, что ее жизнь была "хорошо прожитой", и она будет "глубоко оплакивать ее смерть". Король сказал, что "расположение, восхищение и уважение", вдохновленные королевой, "стали отличительной чертой ее правления".
Как может подтвердить каждый член моей семьи, она сочетала эти качества с теплотой, юмором и безошибочной способностью всегда видеть в людях лучше всего… Как и сама королева с такой непоколебимой преданностью, я также торжественно обязуюсь в течение оставшегося времени, которое дает мне Бог, поддерживать конституционные принципы, лежащие в основе нашей нации,
– заявил принц Чарльз.
В своей речи он также упомянул сыновей – принца Уильяма он сетовал как принц Уэльский, передав ему свой титул, а принца Гарри и Меган поблагодарил за верность, несмотря на то, что они еще раньше составили сложили королевские обязанности.
Король также отдал честь своей любимой жене Камилле, подтверждая, что она стала его королевой-консортом. И уверен, что она справится со своей миссией, на которую он так сильно полагается.
Свою речь Чарльз закончил с особым трепетом.
Моя дорогая мама, ты отправляешься в свое последнее большое путешествие, чтобы присоединиться к моему дорогому покойному папе. Я хочу просто сказать: спасибо. Спасибо за твою любовь и преданность нашей семье и нашей семье народов, которым ты так усердно служила все эти годы,
– заключил король Чарльз.
Принц Чарльз обратился к народу: видео онлайн
Добавим, что во время первого обращения к народу принц Чарльз надел траурный смокинг с галстуком, а рядом с ним на столе была фотография улыбающейся матери-королевы.
Новый король Великобритании: что известно
- 8 сентября Чарльз был рядом с мамой Елизаветой II в шотландском замке Балморал, где она отошла в вечность.
- После смерти Елизаветы II Чарльз по праву может называться королем. Официально это провозглашение состоится 10 сентября в 10:00. Это произойдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне перед церемониальным органом, известным как Совет по вступлению в должность.
- Чарльз стал старейшим наследником короны в истории Великобритании – сейчас ему 73 года. Елизавета II управляла страной 70 лет.
- Днем 9 сентября король Чарльз уже вернулся в Лондон. У ворот Букингемского дворца он встретился с подданными и посмотрел на цветы, которые принесли британцы.
- Впоследствии на аудиенцию к королю приехала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. После разговора с ней Чарльз выступил с первым посланием к нации.
- Перед этим историк Энтони Селдон говорил, что это "колоссальный момент" для Его Величества. Селдон подчеркнул, что монарх "должен сделать все правильно", несмотря на то, что ему невероятно больно из-за смерти матери.