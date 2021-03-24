Британская королевская семья знаменита на весь мир. За ней наблюдают из разных уголков планеты. Каждая новость о монархах разлетается по мировым СМИ. И многих также интересует, кто же займет трон после Елизаветы II, которая правит королевством уже 67 лет. Редакция Showbiz 24 подготовила для вас материал о тех, кто имеет право на британский престол.

94-летняя Ее Величество находится на троне дольше всех живых монархов, которые есть в мире. За время своего правления она показала себя, как сильная и могущественная женщина, способная преодолеть любые трудности, которые будут случаться на пути страны. Елизавета II не забывает о народе и бережно относится к нему. Кто может возглавить Объединенное королевство и Британские заморские территории после смерти королевы – читайте далее.

Читайте также Страдает не только Меган Маркл: какие королевские правила удивляют в XXI веке

Чарльз, принц Уэльский

1 место

Принц Чарльз имеет право занять британский королевский престол, как старший сын Елизаветы II. Он также имеет титул герцога Корнуольского и является самым старшим наследником в истории Великобритании. В 1958 году Чарльз получил титул принца Уэльского.

Принц родился в Букингемском дворце. Сначала получал образование в школе и гимназии, после чего поступил в Кембриджский университет, где получил диплом бакалавра искусств. С 1971 по 1976 год сын Ее Величества служил в Королевских военно-воздушных силах и Королевском флоте.

В 1981 году он женился на Леди Диане Спенсер. В этом браке родились двое детей: принц Уильям и принц Гарри. В 1996 году влюбленные расстались после того, как в прессе начали появляться материалы о внебрачных отношениях с обеих сторон. Через год Диана погибла, попав в автомобильную аварию.

В 2005 году принц Чарльз во второй раз женился. На этот раз его избранницей стала давняя подруга Камилла Паркер Боулз. Сейчас она имеет титул герцогини Корнуольской.

Принц Уэльский принимает на себя официальные обязанности от имени королевы и стран Содружества. Он является патроном, президентом и членом более 400 благотворительных организаций. В 1976 году основал The Prince's Trust и активно спонсирует The Prince's Charities. Он поддерживает органическое сельское хозяйство, обращает внимание на экологические проблемы. Однако есть и те, кто критикует деятельность герцога Корнуольского. В частности, его поддержка альтернативной медицины была подвергнута критике некоторых специалистов в медицинском сообществе. Он также является автором и соавтором многих книг. Ни один выход принца не остается без внимания СМИ.

В 2020 году принц Уэльский переболел COVID-19. Он находился на самоизоляции под наблюдением врачей и смог преодолеть недуг, который унес жизни сотни тысяч людей в разных уголках планеты. 10 февраля он и его жена Камилла вакцинировались от COVID-19 в своей резиденции.

Уильям, герцог Кембриджский

2 место

Принц Уильям является старшим сыном принца Чарльза. Родился 21 июня 1982 года в Лондоне. При рождении ему дали четыре имени – Уильям Артур Филипп Луи.

Принц, как и его отец, сначала получал образование в школе. После ее окончания Уильям поступил во всемирно известный Ионский колледж. После того, как завершил обучение там, с волонтерской миссией благотворительной группы Raleigh International отправился в Чили, где пробыл год.

В 2001 году принц Уильям поступил в Сент-Эндрюсский университет, расположенный в Шотландии. Там он учился до 2005 года на двух специальностях: сначала – истории искусств, позже – географии. В 2006 году прошел курс в Королевской военной академии в Сандхерсте.

16 ноября 2010 года стало известно о помолвке принца Уильяма и его университетской подруги Кейт Миддлтон. За роскошной королевской свадьбой, которая состоялась 29 апреля 2011 года, наблюдал весь мир.

Сейчас супруги имеют титул герцогов Кембриджских и воспитывают троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Герцог занимает второе место в очереди на британский престол и в случае коронации будет именоваться как Вильгельм V.

Джордж, принц Кембриджский

3 место

Принц Джордж является первенцем в браке герцогов Кембриджских. Он родился в 2013 году, и это событие стало знаменательным для монаршей семьи и в истории Великобритании, так как это второй случай рождения правнука правящего монарха и третьего прямого претендента на трон.

Полное имя маленького принца – Джордж Александр Луи. Джорджем его назвали в честь отца королевы Георга VI, Александром – в честь второго имени Елизаветы II, Луи – в честь дяди принца Филиппа, Луиса Маунтбеттена.

Шарлотта, принцесса Кебриджская

4 место

2 мая 2015 года герцогиня Кембриджская Кэтрин родила дочь. Герцог лично присутствовал на родах жены. Девочку назвали Шарлотта Элизабет Диана. Принц Уильям при выборе имени для дочери почтил память погибшей матери принцессы Дианы.

Согласно действующим в британской монархии правилам титулования лиц, принадлежащих к королевской семье, сразу после рождения ребенок имеет право именоваться Ее Королевское Высочество Принцесса Шарлотта Кебриджская. На момент рождения девочка заняла четвертое место в очереди прямых наследников трона.

Луи, принц Кембриджский

5 место

Пятое место в линии наследования британского престола занимает принц Луи – третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Он родился 23 апреля 2018 года. Полное имя мальчика – Луи Артур Чарльз. Первое имя новорожденный получил в честь Луиса Маунтбеттена – дяди принца Филиппа. Второе свое имя он получил в честь короля Артура I.

Принц Гарри

6 место

Принц Гарри – младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы. Он родился 15 сентября 1984 года в Лондоне. С 2005 года королевский наследник учился в Королевской военной академии в Сандхерсте и получил воинское звание корнет – на класс ниже армейских подпоручиков. В мае 2007 года было принято решение направить Гарри на военную службу в Афганистан, где он служил авиационным наводчиком.

Принц Гарри стал основателем Invictus Games – спортивных соревнований для ветеранов, получивших ранения во время боевых действий.

В августе 2016 года у принца завязались романтические отношения с американской актрисой и моделью Меган Маркл. СМИ сообщали о том, что Елизвета II запрещает Гарри жениться на Меган. Якобы, если он не послушает Ее Величество, то будет лишен наследства. Однако уже 27 ноября 2017 года стало известно о помолвке влюбленных, а уже 29 мая следующего года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоялась роскошная свадьба, за которой наблюдал весь мир. В день свадьбы принцу Гарри был присвоен титул герцога Сассекского. Через год у супругов родился сын Арчи.

В январе 2020 года Великобританию всколыхнула новость о том, что герцоги Сассекские собираются отказаться от королевских обязанностей. Сначала думали, что это только слухи, однако впоследствии монаршая семья подтвердила информацию. Гарри и Меган сложили обязанности в конце марта. В 2021 году окончательно стало известно, что они не могут использовать королевские титулы, однако Гарри имеет право претендовать на трон, поскольку является наследником правящего монарха королевы Елизаветы II. Сейчас Меган Маркл и принц Гарри ожидают появление второго ребенка – девочки, которая станет восьмой в очереди на престол.

Принц Арчи

7 место

Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор – сын принца Гарри и Меган Маркл и является восьмым правнуком Ее Величества. Он родился 6 мая 2019 года. На родах присутствовали его отец и бабушка, мать Меган Дория Регланд.

Интересно то, что Гарри не принадлежит к прямой линии наследования королевского престола. Именно поэтому Арчи сначала не мог называться принцем, а лишь лордом.

После того, как родители Арчи вышли из состава британской монаршей семьи, он все равно остается седьмым в очереди на королевский престол и имеет право занять трон, как и его отец.

Эндрю, герцог Йоркский

8 место

Эндрю – второй сын Елизаветы II. Он родился 19 февраля 1960 года и воспитывался в стенах Букингемского дворца гувернанткой. Она учила его до 5 лет, а потом мальчика отправили в частную школу. В сентябре 1973 года принц поступил в элитную школу-пансион Гордонстоун на севере Шотландии. Позже он учился в Британском Королевском военно-морском колледже на пилота военной авиации.

В 2019 году вокруг королевского наследника развернулся большой секс-скандал. Все началось, когда американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере. Он совершил самоубийство. Мужчину посадили в тюрьму из-за педофилии и торговли людьми. Поскольку принц Эндрю был близким другом обвиняемого, то тоже подпал под подозрения правоохранителей. Сына Ее Величества обвиняют в сексуальных отношениях с Вирджинией Робертс, которой на тот момент было всего 17 лет. Сначала, Букингемский дворец опроверг такую информацию, однако впоследствии Эндрю заявил, что складывает королевские обязанности.

Сейчас он занимает восьмое место в очереди на королевский трон Великобритании.

Беатрис, принцесса Йоркская

9 место

Принцесса Беатрис Элизабет Мария Йоркская – старшая дочь принца Эндрю. Она родилась в 1988 году в Лондоне. На момент рождения Беатрис была первой принцессой в королевской семье после ее тети принцессы Анны, которая появилась на свет в 1950 году. Она является девятой по порядку и второй женщиной в линии престолонаследия.

Принцесса Беатрис была последней незамужем внучкой королевы Елизаветы II. Она тайно вышла замуж за итальянского миллиардера Эдоардо Мапелли Моцци 17 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса пышную свадьбу пришлось отменить, и влюбленные обменялись супружескими обетами на церемонии в Виндзорском замке.

Евгения, принцесса Йоркская

10 место

Принцесса Юджиния Виктория Елена Йоркская – младшая дочь принца Эндрю, сестра принцессы Беатрис. Она родилась в 1990 году и на момент рождения была второй женщиной в очереди на королевский престол. Евгения всегда была прилежной ученицей и ответственно относилась к учебе. Она изучала искусство, историю, английскую литературу и политику. Также неотъемлемой частью ее жизни были путешествия, ради которых она взяла годичный академический отпуск.

12 октября 2018 года принцесса Евгения вышла замуж. После семи лет отношений с Джеком Бруксбанком она обручилась с ним, а вскоре пара сыграла громкую свадьбу. Влюбленные дали друг другу обеты в часовне Святого Георгия. Невеста шла к алтарю в платье от британских дизайнеров Питера Пилотто и Кристофера Де Воса. В феврале 2021 принцесса и ее муж впервые стали родителями - у них родился сын Август Филипп, занял 11 место на престол.



Очередь на королевский престол Великобритании / Инфографика 24 канала