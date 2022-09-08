Ранее под этими титулами были известны принц Чарльз и его супруга Камилла.

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После объявления о смерти королевы Елизаветы II в четверг, 8 сентября, биографию официального аккаунта Кейт и Уильяма в Twitter сменили на: "Официальный аккаунт герцога и герцогини Корнуольских и Кембриджских и Королевского фонда, расположенного в Кенсингтонском дворце".

Принц Уильям и Кейт ранее носили титул герцога и герцогини Кембриджских.



Принц Уильям и Кэтрин приняли титул герцога и герцогини Корнуольских

Вскоре Чарльз III сойдет на престол, а его старший сын принц Уильям уже принял его титулы: герцога Корнуолльского и герцога Ротсей, а Кейт Миддлтон унаследовала их от мужа.

По словам Марлена Кеннинга, принц Уильям получит еще один титул от бабушки – принца Уэльского, а его жена, соответственно, станет принцессой Уэльской.

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Герцог Корноульский Уильям автоматически занимает место на престол после своего отца Чарльза III. После того, как герцог Корноульский станет королем Уильямом V, его жена Кейт Миддлтон станет королевой Екатериной. Однако без номера в титуле, вроде Екатерины VI. Об этом сообщил королевский историк Марлен Кениг.