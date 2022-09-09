Великобритания в трауре за королевой Елизаветой II. В стране начались процессии с чествования памяти Ее Величества.
Важно Елизавета II умерла: все, что известно сейчас
Одним из них стал салют в честь жизни королевы Елизаветы II, состоявший из 96 выстрелов. Они прозвучали в 13:00 по лондонскому времени в Гайд-парке и лондонском Тауэре. Каждый выстрел символизировал год жизни монарха.
Перед вооруженным салютом для Ее Величества в лондонском Тауэре раздался колокол Королевской часовни Святого Петра.
Также вооруженные салюты прошли по всей Великобритании и на море. Таким образом отдали честь королеве, которая правила страной 70 лет.
Вечером 9 сентября в соборе Святого Павла состоится служба памяти королевы. Люди выстроились в очередь, чтобы попасть на нее.
Умерла королева Елизавета II: главное
- Новость о смерти Ее Величества всколыхнула мир 8 сентября. Елизавета II отошла в вечность в замке Балморал в Шотландии. В последние минуты жизни рядом с ней был сын – принц Чарльз, ставший новым королем Великобритании.
- Сначала тело королевы будет доставлено в Эдинбург, где она 3 дня будет лежать в главном соборе.
- После этого королевским поездом королеву повезут в Лондон, где и будут проходить следующие этапы похоронной процессии.
- Дату похорон сообщат впоследствии.
- 10 сентября в 10:00 Чарльза официально провозгласят новым королем Великобритании. Это произойдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне перед церемониальным органом, известным как Совет по вступлению в должность.