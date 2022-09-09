Весь мир глубоко расстроен смертью Ее Величества. Вместе с ней пошла целая эпоха. За рекордное время правления королевы из жизни Великобритании и всего Содружества из страны будут изымать ее имя, изображение и иконографию. Это займет достаточно много времени.

Важно Умерла королева Великобритании Елизавета II – она правила 70 лет

Флаги

По всей Великобритании заменят от флагов, развевающихся у полицейских участков, к флагам, которые используются на военном корабле, когда на борту находится генерал.

Военные полки носят "королевские цвета", многие из которых усыпаны золотым шитьем EIIR; флаг пожарной службы включает ее инициалы, а страны, где королева оставалась главой государства, включая Австралию, Канаду и Новую Зеландию, имеют то, что эксперты по флагам называют флагами E – личные флаги королевы, которые использовались во время ее визита.

Королевский штандарт

Не исключено, что королевский штандарт – четвертованный флаг, развевающийся всюду, где находится резиденция монарха, – также может измениться. В версии, которую использовала королева, одна четверть представляет Шотландию (безудержный лев), одна – Ирландию (арфа) и две четверти представляют Англию (три шагающих льва), впрочем не было ни одной для Уэльса. Он использовался задолго до того, как у Уэльса появился собственный национальный флаг, признанный в 1959 году.



После смерти Елизаветы II сменится королевская символика

Банкноты и монеты

В обращении находятся банкноты номиналом 4,5 миллиарда фунтов стерлингов с изображением королевы, общая стоимость которых составляет 80 миллиардов фунтов стерлингов.

Замена их вариантами с изображением главы нового монарха, вероятно, займет не менее двух лет. Когда были выпущены последние синтетические банкноты номиналом в 50 фунтов стерлингов, процесс их отзыва и замены занял в Банке Англии 16 месяцев.

Когда королева взошла на престол в 1952 году, монарх не был изображен на банкнотах. Ситуация изменилась в 1960 году, когда лицо Елизаветы II стало появляться на банкнотах в образе, созданном дизайнером банкнот Робертом Остином.

Образ нового монарха будет согласован с Букингемским дворцом. Председатель королевы также изображен на банкнотах номиналом 20 долларов в Канаде, на монетах в Новой Зеландии и на всех монетах и ​​банкнотах, выпущенных центральным банком Восточно-Карибского бассейна.



После смерти Елизаветы II сменится королевская символика

Государственный гимн

Одним из самых простых изменений станет изменение слов государственного гимна из "Боже, храни нашу милостивую королеву" на "Боже, храни нашего милостивого короля". Гимн используется с 1745 года, когда ранняя версия гласила: "Боже, храни великого Георгия, нашего короля, Да здравствует наш благородный король, Боже, храни короля".

Молитвы

Королева была "защитницей веры и верховным правителем" Церкви Англии и в Книге всеобщих молитв, датируемой 1662 годом. Ожидается, что в них будут внесены изменения, чтобы они стали молитвами о новом монархе. Это должно быть сделано по закону или королевскому ордеру, и в последний раз это делалось после смерти королевы-матери. Священники также могут изменить молитву для временного использования, а это значит, что молитвы о монархе, обычно произносимые на воскресных службах и вечернем пении, могут быть быстро адаптированы для нового защитника веры.

В службах святого причастия, содержащихся в совместном богослужении, есть специальные молитвы, которые просят Бога "вправить сердцем избранной рабыни твоей Елизаветы, нашей королевы и правительницы, чтобы она больше всего стремилась к твоей чести и славе". Это может быть изменено Генеральным Синодом.

Королевский герб

Королевский герб, на котором изображены лев и единорог, свирепствующие на фоне щита, широко используется в государственных учреждениях и на канцелярских принадлежностях, и любые изменения будут дорогими, однако они могут оказаться ненужными. Это нужно будет изменить, если новый монарх решит представлять Уэльс на щите в соответствии с любыми изменениями в королевском штандарте.

Королевские ордера

Королевский ордер Елизаветы II в настоящее время распространяется на более 600 предприятий, которые в прошлом были поставщиками королевского дома.

Бренды, которые используют герб королевы в своих маркетинговых материалах, включают пианино Steinway, хлопья Jordans, джин Gordon's и ювелирные изделия Swarovski, а также сантехников, производителей заборов, звукорежиссеров. После смерти королевы они могут потерять свой статус, если они не получат нового ордера от ее преемника или другого члена королевской семьи, который станет правителем — потенциально новым Уэльским принцем. Это может произойти быстро.

Почтовые ящики и марки

Почтовые ящики Королевской почты с королевским шифром королевы Елизаветы ER вряд ли будут удалены. Некоторые из них с шифром GR короля Георга VI используются и сегодня, спустя 70 лет. Однако почтовое отделение сменит марки с изображением профиля нового монарха.



После смерти Елизаветы II сменится королевская символика



После смерти Елизаветы II сменится королевская символика

Присяги

Депутатам не разрешается заседать в Палате общин, выступать в дебатах, голосовать или получать зарплату, если они не присягают на верность короне.

С 1952 года формулировка звучит так: "Я (имя члена) клянусь всемогущим Богом, что буду верен и буду верен Ее Величеству Королю Елизавете, ее наследникам и преемникам в соответствии с законом. И да поможет мне Бог."

Депутатам и коллегам придется принести новую присягу ее преемнице. Новых британских граждан также просят поклясться "нести истинную верность Ее Величеству королю Елизавете второй, ее наследникам и преемникам", и Министерство внутренних дел, вероятно, изменит это.

Разведчики обещают "выполнить свой долг перед королевой", тогда как новые члены вооруженных сил клянутся "быть верными и нести подлинную верность Ее Величеству Королю Елизавете II, ее наследникам и преемникам".

Содружество

Смерть королевы является опасным моментом для некоторых членов Британского Содружества, четырнадцать стран которого признают монарха главой своего государства.

Во многих случаях их конституции свидетельствуют о том, что королева, в частности, является главой государства. В конституциях этих стран необходимо будет внести поправки, чтобы указать преемника.

В таких странах, как Ямайка, где сильное республиканское движение, и Белиз, эти конституционные изменения также потребуют референдума, считают эксперты Содружества. Ожидается, что это приведет к моменту политической опасности для нового монарха, который после того, как Барбадос стал республикой в ​​2021 году, может столкнуться с потерей еще одной важной части Карибского Содружества.



После смерти Елизаветы II сменится королевская символика

В таких странах, как Папуа-Новая Гвинея, Соломоновые Острова, Тувалу, Антигуа и Барбуда, Багамы, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Сент-Винсент и Гренадины, вероятно, также возникнут вопросы о том, может ли новый монарх законно назначать генерал-губернаторов, если конституция соответствующей страны не была изменена и она продолжает ссылаться на королеву, а не на короля, как на главу государства.

Имя королевы также вписано в множество других законов, требующих пересмотра, а это нелегкий и недешевый процесс, особенно для небольших стран, где нет собственных законодателей.

Среди конституционных монархий Австралия, Канада и Новая Зеландия приняли меры, согласно которым новый монарх автоматически становится главой государства.