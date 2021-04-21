Величественная Елизавета II уже 69 лет умело руководит Соединенным Королевством и потрясает весь мир. 2021 год стал для королевы настоящим испытанием: пандемия коронавируса продолжается, ее внук – принц Гарри сложил королевские обязанности и переехал в США. А главным потрясением, которое оставило огромную пустоту в жизни Ее Величества, стала смерть любимого герцога Эдинбургского. Королева всегда держала личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз, поэтому после ухода принца Филиппа к ней было приковано особое внимание.

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Журналисты Showbiz 24 подготовили для вас подборку моментов, которые связаны с частной жизнью Елизаветы II.

2 дня рождения

21 апреля 1926 года Лондон всколыхнула радостная новость. В этот день у герцогов Йоркских родилась дочь, получившая имя Элизабет Александра Мэри Виндзор. Родные мило называли ее "Лилибет". Именно этим прозвищем королева подписала записку, которую оставила на гробу возлюбленного принца Филиппа.

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Однако день рождения королева празднует дважды в год. Первое – 21 апреля королева проводит в семейном кругу, а в июне она устраивает масштабный фестиваль и парад для британцев. Обычно грандиозный праздник посещали тысячи людей. Однако в 2020 году все изменилось. Королева впервые отказалась от празднования из-за пандемии коронавируса. В этом году парад также, скорее всего, не состоится.

Домашнее образование

Елизавета II была первым ребенком в семье, впоследствии у нее родилась сестра Маргарет. Девушки учились дома, однако это никак не повлияло на качество знаний. Букингемский дворец посещали лучшие репетиторы Великобритании, благодаря которым будущая королева получила образование.

До сих пор Ее Величество безупречно знает историю и свободно владеет французским языком.

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Ремонт автомобилей

Королева не имеет водительского удостоверения и паспорта, так как самой себе эти документы не может выдать. Однако она ловко управляет автомобилем. Более того, Елизавета II даже умеет ремонтировать транспорт. Во время Второй мировой войны Ее Величество получила образование механика. Впоследствии она поступила во вспомогательную территориальную службу, где была лейтенантом. Это было впервые за историю монархии.



Елизавета II была механиком во время Второй мировой войны / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

Шансы, что Елизавета II таки станет королевой, были очень малыми. Ее родители даже не думали, что это может произойти. Однако король Эдуард VIII отрекся от трона ради брака с любимой, монархом стал отец Елизаветы II – Георг VI. В 1952 году он умер, и королевский престол заняла дочь. Тогда Ее Величеству было 25 лет. Коронацию транслировали по телевидению, что было впервые в истории Великобритании.



Елизавета II стала королевой в 25 лет / Фото из инстаграма королевской семьи

Елизавета II постоянно посещала различные мероприятия, общалась с британцами и гостями страны. Она до сих пор придерживается правила: "если люди тебя видят – они благосклонно относятся к тебе". Лишь пандемия коронавируса заставила королеву ограничить круг контактных лиц.

Брак с братом

Принц Филипп был четырехюродным братом королевы, однако это не помешало их любви. Для миллионов людей в разных уголках мира Елизавета II и ее избранник стали эталоном крепких отношений и счастливого брака, который длился всю жизнь. Лишь смерть принца Филиппа смогла разлучить влюбленных.

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Хобби Ее Величества

Королева Великобритании обожает конный спорт, поэтому очень любит посещать ежегодные скачки. Также Елизавета II в восторге от еще одного вида спорта – футбола. Ее Величество болеет за английский "Арсенал".

Также королева обожает коллекционировать почтовые марки. Сейчас стоимость ее удивительной частной коллекции оценивают в почти 100 миллионов фунтов стерлингов (более 371 миллиона гривен).

Мало кто знает, что в собственном зоопарке королева имеет немало животных: 2 слона, ягуара, нескольких ленивцев и крупных черепах. Но больше всего ей нравятся собаки породы корги. Первого любимца ей на 18-летие подарил отец. В 2020 году умер последний песик. Елизавета II говорила, что больше не хочет собак, однако в феврале 2021 года, когда принц Филипп попал в больницу, Ее Величеству подарили двух корги, которые стали утешением в сложное для нее время.



Елизавета II с собаками / Фото Getty Images

Стоит отметить, что всех животных и подарки от мировых лидеров Елизавета II декларирует. На официальном сайте Букингемского дворца всегда можно найти эту информацию.

Вакцинация от COVID-19

9 января 2021 года королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп вакцинировались от коронавируса. Супруги получили прививку от смертоносной инфекции в Виндзорском замке. Ее провел королевский домашний врач.

Ее Величество и герцог Эдинбургский на собственном примере хотели показать, что нужно вакцинироваться. Также сделали это во избежание дезинформации и различных спекуляций. Какую именно вакцину выбрала королевская чета – неизвестно.

9 апреля 2021 года мир всколыхнула весть о смерти мужа Елизаветы II – принца Филиппа. Он умер в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до своего 100-летия. Родные королевы рассказывали, что это событие оставило в ее жизни огромную пустоту.



Елизавета II на похоронах мужа / Фото Getty Images

17 апреля в часовне Святого Георгия, которая находится в Виндзорском замке, состоялось прощание с герцогом Эдинбургским, после которого мужчину похоронили в Королевской усыпальнице. Ее Величество не смогла скрыть боли, была мрачной и одинокой.