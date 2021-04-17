Сердце королевы окутала безграничная тоска, ведь она потеряла любовь всей жизни. Елизавета II приехала на похороны печальная и мрачная. Хотя было очевидно, что жизнь принца Филиппа близится к концу, однако Ее Величеству трудно смириться с тем, что любимого уже никогда не будет рядом.

К теме Елизавета II впервые после смерти мужа появилась на публике: как королева переживала потерю

Это было видно на глубоких и трогательных похоронах. Королевский корреспондент издания The Vanity Fair Кэти Николл рассказала BBC, что эти похороны не были похожи ни на одни другие.

Елизавета II на похоронах мужа

Во время телесъемки камеры держались от Елизаветы II на большом расстоянии, однако даже это не смогло скрыть одиночество, которое окутало королеву. Из-за ограничений коронавируса все члены семьи сидели отдельно или со своими любимыми. Ее Величество же сидела одна. На лице была защитная маска, однако она не смогла скрыть печаль.



Елизавета II на похоронах принца Филиппа / Фото BBC

У ковида нет человечности. Многие семьи прошли через это. Дома будут смотреть люди, которые узнают, что пережила королева.

– сказала Николл.

Также корреспондент отметила, что Ее Величество была стойкой, но одновременно очень одинокой.

Мне кажется, это было очень сердечно видеть, как она сидит там одна. Это был очень мрачный образ. Думаю, что сегодня все будут задумываться над ним,

– сказала Кэти.



Елизавета II на похоронах принца Филиппа / Скриншот с видео



​Елизавета II на похоронах принца Филиппа / Скриншот с видео



​Елизавета II на похоронах принца Филиппа / Скриншот с видео

Похороны принца Филиппа: видео

Отметим, согласно пожеланиям принца Филиппа его похороны состоялись в кругу ближайших родственников. Мужчина не хотел государственного захоронения, поэтому его память почтили на частной службе в часовне Святого Георгия, а похоронили в Королевской усыпальнице. Из-за карантина в церкви присутствовали только 30 человек, остальные люди во время богослужения находились на улице.